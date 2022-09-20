Від початку повномасштабної війни росії проти України ЗСУ приземлили вже 55 винищувачів ворога. Такі цифри озвучив командувач повітряних сил США у Європі.

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Росії не вдавалося

Росія добре знала про протиповітряну оборону України, але перші удари росії наприкінці лютого не змогли знищити цю оборону,

– зауважив генерал Джеймс Хекер.

Високопосадовець підкреслив, що росії так і не вдалося встановити перевагу в повітрі над нашою державою. Хекер наголосив, що через півроку війни російська авіація рідко залітає вглиб України, натомість стріляє ракетами великої дальності.

Коли вони намагалися завести свої винищувачі та літаки в зону ураження (українськими – CNN) ракетами, їх збили,

– зауважив командувач повітряних сил США в Європі.

Втрати ворога за даними Генштабу України

За даними Генштабу кількість збитої техніки російської армії ще більша. Станом на ранок 20 вересня українські захисники приземлили щонайменше 252 літаки та 217 гелікоптерів.

Втім, втрати ворога можуть буду значно більшими: підрахувати точну кількість неможливо через високу інтенсивність бойових дій.

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20 вересня українські захисники на Миколаївщині збили російський безпілотник "Картограф". Цікаво, що раніше такий БпЛА росіяни застосовували в Сирії.

19 вересня Повітряні сили ЗСУ знищили штурмовик Су-25, керовану авіаційну ракету класу "повітря-поверхня" Х-59 та 5 БпЛА оперативно-тактичного рівня.

За даними британської розвідки, лише за 10 днів росіяни втратили щонайменше чотири літаки. Ситуаційна обізнаність ворожих пілотів часто погана. Деякі російські літаки можуть просто заблукали над Україною.

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