С начала полномасштабной войны россии против Украины ВСУ приземлили уже 55 истребителей врага. Такие цифры озвучил командующий воздушных сил США в Европе.

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России не удавалось

Россия хорошо знала о противовоздушной обороне Украины, но первые удары россии в конце февраля не смогли уничтожить эту оборону.

– заметил генерал Джеймс Хекер.

Высокопоставленное чиновник подчеркнул, что россии так и не удалось установить преимущество в воздухе над нашим государством. Хекер подчеркнул, что через полгода войны российская авиация редко залетает вглубь Украины, стреляя ракетами большой дальности.

Когда они пытались завести свои истребители и самолеты в зону поражения (украинскими – CNN) ракетами, их сбили,

– заметил командующий воздушными силами США в Европе.

Потери врага по данным Генштаба Украины

По данным Генштаба количество сбитой техники российской армии еще больше. По состоянию на утро 20 сентября украинские защитники приземлили по меньшей мере 252 самолета и 217 вертолетов.

Впрочем, потери врага могут быть значительно больше: подсчитать точное количество невозможно из-за высокой интенсивности боевых действий.

Уничтоженная техника оккупантов: последние новости

20 сентября украинские защитники Николаевской области сбили российский беспилотник "Картограф". Интересно, что ранее такой БПЛА россияне применяли в Сирии.

19 сентября Воздушные силы ВСУ уничтожили штурмовик Су-25, управляемую авиационную ракету класса "воздух-поверхность" Х-59 и 5 БпЛА оперативно-тактического уровня.

По данным британской разведки, всего за 10 дней россияне потеряли по меньшей мере четыре самолета. Ситуационная осведомленность вражеских пилотов часто плоха. Некоторые российские самолеты могут просто заблудиться над Украиной.

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