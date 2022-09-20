Про це заявив командувач ВПС США в Європі та Африці генерал Джеймс Хекер. Він сказав, що літаки F-16 навряд чи найближчим часом потраплять до України.

До речі Україна може невдовзі отримати F-16: військовий експерт назвав імовірні терміни

Україна може отримати F-16 через 2 – 3 роки

За його словами, Україна зможе отримати ці винищувачі через 2 – 3 роки після ухвалення політичного рішення про їхнє постачання.

Американський воєначальник пояснив, що такі терміни пов'язані з підготовкою пілотів і питаннями логістики.

Генерал підкреслив, що не варто розраховувати на постачання F-16, сказавши, що "люди починають думати про те, як підготувати Україну до війни, яка, ймовірно, триватиме роки, а не місяці".

Джеймс Хекер висловив думку, що наразі Україна завдяки допомозі Заходу має все необхідне для захисту, аби війна не перетворилася у Третю світову.

Також він зазначив, що США допомагають Україні розвідувальною інформацією оперативного характеру. Зокрема, йдеться про склади росіян на окупованих територіях України. Водночас Хекер наголосив, що США не займаються вибором цілей.

Politico з посиланням на три джерела, які підтримують зв'язок з Україною, повідомило, що наразі розмови про передачу Україні літаків F-16 тривають "на низькому рівні".

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Українські пілоти почнуть опановувати F-16

Міністр оборони України Олексій Резніков у липні анонсував, що є ймовірність, що українські льотчики почнуть опановувати новітні літаки, після чого наша країна отримає сучасні винищувачі. Зокрема, йшлося і про F-16.

Глава Міноборони розповів, що Україна намагається діяти на випередження. Тобто наших пілотів хочуть навчати керувати сучасними винищувачами ще до того, як буде схвалено поставку новітніх літаків.

Також Резніков заявив, що для літаків класу F-16 потрібно адаптувати українські аеропорти.

Раніше речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначав, що українським пілотам достатньо декількох тижнів, щоб навчитися літати на F-15 та F-16. За його словами, наші пілоти вже літали на цьому поколінню літаків, які схожі на наші МіГ-29 та Су-27.

Ігнат пояснив, що американські літаки пройшли серйозну модернізацію озброєння, радарів та систем навігації. Відтак, українським пілотам потрібно навчитися воювати на американських літак, що, як визнав Ігнат, є складним процесом.

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