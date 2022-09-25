Вражеская техника не просто пылает, она эффектно взрывается после работы украинских защитников. ВСУ продолжают уничтожать врага не только на суше, но и в воздухе.
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ВСУ эффектно "приземляет" вражескую авиацию
Количество уничтоженной авиации врага не может не радовать. С начала вторжения украинским воинам удалось "посадить" 55 истребителей оккупантов. Такие цифры недавно назвал командующий воздушными силами США в Европе. Только за 24 сентября ВСУ обезвредили минимум 4 самолета захватчика.
Эффектное уничтожение авиации врага: смотрите видео
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Общие потери противника по состоянию на 25 сентября
- Личного состава – 56 700 (+400),
- танков – 2 275 (+13) единиц,
- боевых бронированных машин – 4 832 (+25) единиц,
- артиллерийских систем – 1 368 (+7) единиц,
- средства ПВО – 171 (+1) единиц,
- самолетов – 259 (+4) единицы,
- вертолетов – 220 единиц,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 966 (+10) единиц,
- крылатые ракеты – 241 (+1) единиц,
- корабли /катера – 15 (+0) единиц,
- автомобильной техники и автоцистерн – 3701 (+20) единиц.
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