Вражеская техника не просто пылает, она эффектно взрывается после работы украинских защитников. ВСУ продолжают уничтожать врага не только на суше, но и в воздухе.

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ВСУ эффектно "приземляет" вражескую авиацию

Количество уничтоженной авиации врага не может не радовать. С начала вторжения украинским воинам удалось "посадить" 55 истребителей оккупантов. Такие цифры недавно назвал командующий воздушными силами США в Европе. Только за 24 сентября ВСУ обезвредили минимум 4 самолета захватчика.

Эффектное уничтожение авиации врага: смотрите видео





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Общие потери противника по состоянию на 25 сентября

Личного состава – 56 700 (+400),

(+400), танков – 2 275 (+13) единиц,

(+13) единиц, боевых бронированных машин – 4 832 (+25) единиц,

(+25) единиц, артиллерийских систем – 1 368 (+7) единиц,

(+7) единиц, средства ПВО – 171 (+1) единиц,

(+1) единиц, самолетов – 259 (+4) единицы,

(+4) единицы, вертолетов – 220 единиц,

единиц, БПЛА оперативно-тактического уровня – 966 (+10) единиц,

(+10) единиц, крылатые ракеты – 241 (+1) единиц,

(+1) единиц, корабли /катера – 15 (+0) единиц,

(+0) единиц, автомобильной техники и автоцистерн – 3701 (+20) единиц.

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