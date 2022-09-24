В ОК "Південь" відзвітували про оперативну обстановку на півдні України станом на 23 вересня. Зокрема, наші військові вперше зауважили іранські безпілотники.

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Ситуація на Південнобузькому напрямку

Як повідомили в ОК "Південь", на Південнобузькому напрямку ситуація сьогодні стабільно складна, але знаходиться під контролем ЗСУ. Так, ворог зараз там не те що не йде вперед, а намагається втриматися на рубежах оборони. Однак під тиском захисників України він вимушений відходити та облаштовувати нові рубежі на більш віддаленій лінії фронту.

Також ЗСУ виявляють нові:

пункти управління;

місця зосередження ворожого озброєння та техніки;

місця підтягування резерву, зокрема, залізницею з напрямку тимчасово окупованого Криму.

Над цими об’єктами захисники встановлюють вогневий контроль.

Проте з активними діями захисників України в окупантів не зменшується бажання демонструвати свою силу. І оскільки вони не можуть це зробити на полі бою, то вдаються до звичних їм терористичних методів. Зокрема, намагаються чинити вогневий та психологічний тиск на цивільне населення. Так, протягом 23 вересня росіяни завдавали удари по українським позиціям та населеним пунктам вздовж лінії фронту.

Так, відомо, що окупанти:

з літака Су-20 випустили ракету Х-31 по Куцурубській громаді;

з безпілотника на українські бойові позиції скинули контейнери з отруйною речовиною, імовірно, хлорпікринову гранату К-51;

двічі атакували Одесу дронами-камікадзе "Шахід-136" з Чорного моря та позиції ЗСУ на лінії зіткнення в Березнегуватській громаді Миколаївщини.

В ОК "Південь" зазначили, що внаслідок авіаційного та ракетного ударів обійшлося без жертв. А ось дрони-камікадзе в Одесі зруйнували адмінбудівлю в припортовій зоні, пошкодили будинки та вбили одну цивільну людину.

Зверніть увагу! Серед цих безпілотників вперше замітили багатоцільовий ударний БпЛА іранського виробництва "Mohajer-6".

Окупанти також є й у Чорному морі. Так, в командуванні розповіли, що там маневрують 15 ворожих кораблів та катерів, серед яких 3 надводних та 1 підводний носій "Калібрів".

Відтак залишаються актуальними як загрози, так і потреба в пильності, адже ворог продовжує тиск та залякування.

На інформаційному та соціально-політичному фронті (ворог – 24 канал) намагається створити додаткове напруження як лейтмотив для виправдання псевдореферендумів. Будьте свідомими і уважними, не нехтуйте власною безпекою, не ігноруйте повідомлення про повітряні тривоги, критично сприймайте інформацію і не піддавайтесь паніці й провокаціям,

– підкреслили в ОК "Південь".

Поточна оперативна обстановка на півдні України станом на 23 вересня: відео

Атаки росіян не залишилися без відповіді

Авіація ЗСУ за добу 23 вересня нанесли 20 ударів по позиціям ворога. Так, в Миколаївському районі вдалося знищити ворожий гелікоптер Мі-8, в Бериславському районі Херсонщини – російський штурмовик Су-25.

Ракетно-артилерійські підрозділи нанесли близько 290 ударів по окупантах, зокрема уразили:

понтонну переправу в Новій Каховці,

2 скупчення озброєння та техніки в Бериславському районі,

3 осередки сил та засобів в Каховському й Херсонському районах,

станцію радіоелектронної боротьби в районі Крутого Яру,

зенітно-ракетний комплекс "Тор" в Баштанському районі Миколаївщини,

колону озброєння та техніки в Каховці,

Каховський міст.

Загалом, ЗСУ знищили 51 окупанта, гаубицю "МСТА-Б", танк та 16 одиниць авто- та бронетехніки.

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