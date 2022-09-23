Також Україна вирішила суттєво скоротити кількість дипломатичного персоналу іранського посольства у зв'язку з постачанням росії ударних безпілотників.

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У Києві назвали "недружнім актом" постачання іранських дронів росії

Як йдеться у повідомленні МЗС, до міністерства закордонних справ України було викликано тимчасового повіреного в справах Ірану в Україні. Йому повідомили, що постачання іранського озброєння росії "суперечить публічно задекларованій вищим керівництвом Ірану позиції нейтралітету, поваги до суверенітету та територіальної цілісності України".

Постачання зброї росії для ведення війни проти України є недружнім актом, який завдає серйозного удару відносинам України та Ірану,

– йдеться у повідомленні.

У МЗС заявили, що "у відповідь на такий недружній акт українська сторона ухвалила рішення позбавити посла Ірану в Україні акредитації, а також суттєво скоротити кількість дипломатичного персоналу посольства Ірану в Києві".

До уваги. Посол Ірану в Україні Манучехр Мораді перебуває в Кишиневі, куди виїхав з початком повномасштабного вторгнення.

Що відомо про іранські дрони в росії

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