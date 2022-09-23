Також Україна вирішила суттєво скоротити кількість дипломатичного персоналу іранського посольства у зв'язку з постачанням росії ударних безпілотників.
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У Києві назвали "недружнім актом" постачання іранських дронів росії
Як йдеться у повідомленні МЗС, до міністерства закордонних справ України було викликано тимчасового повіреного в справах Ірану в Україні. Йому повідомили, що постачання іранського озброєння росії "суперечить публічно задекларованій вищим керівництвом Ірану позиції нейтралітету, поваги до суверенітету та територіальної цілісності України".
Постачання зброї росії для ведення війни проти України є недружнім актом, який завдає серйозного удару відносинам України та Ірану,
– йдеться у повідомленні.
У МЗС заявили, що "у відповідь на такий недружній акт українська сторона ухвалила рішення позбавити посла Ірану в Україні акредитації, а також суттєво скоротити кількість дипломатичного персоналу посольства Ірану в Києві".
Що відомо про іранські дрони в росії
- Інформація про те, що росія може отримати іранські дрони, з'явилася влітку. Зокрема, повідомлялося, що Білий дім має дані про те, що Іран може поставити росії ударні безпілотники.
- Водночас Іран заперечував відповідну інформацію. Іранський міністр закордонних справ Нассер Канаані заявив, що Іран не постачатиме росії зброю, зокрема й безпілотники.
- Та після цього на початку серпня американський Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що Іран міг відправити БпЛА до росії для польових випробувань. Також у США підтверджували, що росіяни почали тренування з іранськими безпілотниками.
- 30 серпня представники адміністрації Джо Байдена повідомили журналістам, що росіяни забрали частину дронів з іранського аеродрому та вже доставили їх до росії.
- У вересні неодноразово з'являлася інформація, що українські військові збивали іранські дрони, які росіяни маркують іншими марками. Через використання іранських дронів президент Володимир Зеленський доручив МЗС відреагувати на це.
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