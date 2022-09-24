В ОК "Юг" отчитались об оперативной обстановке на юге Украины по состоянию на 23 сентября. В частности, наши военные впервые заметили иранские беспилотники.

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Ситуация на Южнобужском направлении

Как сообщили в ОК "Юг", на Южнобужском направлении ситуация сегодня стабильно сложная, но находится под контролем ВСУ. Так, враг сейчас там не то, что не идет вперед, а пытается удержаться на рубежах обороны. Однако под давлением защитников Украины он вынужден отходить и обустраивать новые рубежи на отдаленной линии фронта.

Также ВСУ выявляют новые:

пункты управления;

места сосредоточения вражеского вооружения и техники;

места подтягивания резерва, в частности, по железной дороге по направлению временно оккупированного Крыма.

Над этими объектами защитники устанавливают огневой контроль.

Однако с активными действиями защитников Украины у оккупантов не уменьшается желание демонстрировать свою силу. И поскольку они не могут это сделать на поле боя, прибегают к привычным им террористическим методам. В частности, пытаются оказывать огненное и психологическое давление на гражданское население. Так, в течение 23 сентября россияне наносили удары по украинским позициям и населенным пунктам вдоль линии фронта.

Так, известно, что оккупанты:

из самолета Су-20 выпустили ракету Х-31 по Куцурубской общине;

с беспилотника на украинские боевые позиции сбросили контейнеры с ядовитым веществом, вероятно, хлорпикриновую гранату К-51;

дважды атаковали Одессу дронами-камикадзе "Шахид-136" с Черного моря и позиции ВСУ на линии столкновения в Березнеговатской общине Николаевщины.

В ОК "Юг" отметили, что в результате авиационного и ракетного ударов обошлось без жертв. А вот дроны-камикадзе в Одессе разрушили админздание в припортовой зоне, повредили дома и убили одного гражданского человека.

Обратите внимание! Среди этих беспилотников впервые заметили многоцелевой ударный БПЛА иранского производства "Mohajer-6".

Оккупанты также есть и в Черном море. Так, в командовании рассказали, что там маневрируют 15 вражеских кораблей и катеров, среди которых 3 надводных и 1 подводный носитель "Калибров".

Следовательно, остаются актуальными как угрозы, так и потребность в бдительности, ведь враг продолжает давление и запугивание.

На информационном и социально-политическом фронте (враг – 24 канал) пытается создать дополнительное напряжение как лейтмотив для оправдания псевдореферендумов. Будьте сознательны и внимательны, не пренебрегайте собственной безопасностью, не игнорируйте сообщения о воздушных тревогах, критически воспринимайте информацию и не поддавайтесь панике и провокациям,

– подчеркнули в ОК "Юг".

Текущая оперативная обстановка на юге Украины по состоянию на 23 сентября: видео

Атаки россиян не остались без ответа

Авиация ВСУ за сутки 23 сентября нанесла 20 ударов по позициям врага. Так, в Николаевском районе удалось уничтожить вражеский вертолет Ми-8, в Бериславском районе Херсонщины – российский штурмовик Су-25.

Ракетно-артиллерийские подразделения нанесли около 290 ударов по оккупантам, в том числе поразили:

понтонную переправу в Новой Каховке,

2 скопления вооружения и техники в Бериславском районе,

3 ячейки сил и средств в Каховском и Херсонском районах,

станцию радиоэлектронной борьбы в районе Крутого Яра,

зенитно-ракетный комплекс "Тор" в Баштанском районе Николаевщины,

колонну вооружения и техники в Каховке,

Каховский мост.

В общей сложности, ВСУ уничтожили 51 оккупанта, гаубицу "МСТА-Б", танк и 16 единиц авто- и бронетехники.

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