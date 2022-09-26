Також наші захисники відбили атаки ворога в районах кількох населених пунктів. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

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Окупанти продовжують зазнавати втрат

24 вересня підтверджено ще одне точне влучання по району зосередження ворожої техніки на території промислової зони в межах міста Херсон. Попередньо, противник втратив до 10 одиниць військової техніки, втрати в особовому складі уточнюють.

Протягом минулої доби підрозділи Сил оборони відбили атаки противника в районах населених пунктів Спірне, Соледар, Майорськ, Бахмут, Підгородне, Виїмка, Курдюмівка, Зайцеве, Новомихайлівка, Первомайське, Кам’янка, Побєда та Павлівка.

Авіація Сил оборони завдала 33 удари. Підтверджено ураження 25 районів зосередження живої сили і військової техніки противника та 8 позицій зенітних ракетних комплексів. Крім того, підрозділи протиповітряної оборони знищили один літак Су-25, вертоліт Мі-8 та 2 БпЛА противника.

Ракетні війська і артилерія за поточну добу уразила:

6 пунктів управління,

12 районів зосередження живої сили та техніки противника,

2 позиції зенітних ракетних комплексів,

3 підрозділи ракетних військ і артилерії,

6 складів з боєприпасами,

9 окремих важливих цілей.

Ворог обстрілює українські населені пункти

Так, за минулу добу, противник завдав 5 ракетних та 12 авіаційних ударів, здійснив понад 83 обстріли з РСЗВ. Також ворог задіяв 4 ударних БпЛА для ударів по об’єктах цивільної інфраструктури.

Від ворожого вогню постраждало понад 40 населених пунктів. Це, зокрема, Куп’янськ, Краматорськ, Бахмут, Красногорівка, Мар’їнка, Кам’янка, Курахове, Павлівка, Запоріжжя, Нікополь, Очаків, Миколаїв та Одеса.

Загальна ситуація на фронті

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без змін.

На інших напрямках окупанти здійснили обстріли з танків, мінометів та ствольної артилерії:

на Сіверському напрямку – в районі населеного пункту Олександрівка Сумської області;

на Слобожанському напрямку – в районах населених пунктів Стрілеча, Одноробівка, Ветеринарне, Гатище, Кам’янка, Голубівка та Сенькове;

на Краматорському напрямку – Новоселівка, Щурове, Сіверськ, Григорівка, Білогорівка, Закітне, Діброва, Верхньокам’янське, Веселе, Роздолівка, Озерне та Спірне;

на Бахмутському напрямку – Соледар, Бахмут, Бахмутське, Одрадівка, Зайцеве, Кліщівка, Весела Долина, Яковлівка, Майорськ, Неліповка, Виїмка та Білогорівка;

на Авдіївському напрямку – Авдіївка, Опитне, Первомайське, Новомихайлівка і Парасковіївка.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках обстрілів з танків, мінометів та ствольної артилерії зазнали 18 населених пунктів. Серед них Єгорівка, Павлівка, Залізничне, Новоандріївка, Гуляйпільське, Гуляйполе, Успенівка, Новосілка, Времівка та Червоне.

На Південнобузькому напрямку від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали більш як 27 населених пунктів, що неподалік лінії зіткнення.

У росії триває часткова мобілізація

Наразі Ростовська область закрита на в’їзд та виїзд. Особам, що перебувають не за місцем прописки, через родичів, наказано протягом трьох діб з’явитись. Особовому складу, що прибуває до збірних пунктів у Бєлгородській області, оголошують список, що необхідно придбати за власні кошти, зокрема, це теплий одяг.

Також зазначені заходи противник проводить на тимчасово окупованих територіях України. З 24 вересня у Севастополі на базі автомобільного батальйону чорноморського флоту розпочато підготовку відмобілізованих.

У місті Сватове Луганської області вручають повістки про мобілізацію особам, що досягли вісімнадцятирічного віку. Окремих громадян, водіїв вантажівок, одразу відправляють до військових частин.

Водночас противник намагається реалізувати оголошений незаконний "референдум" на тимчасово зайнятих територіях України. Так, у населених пунктах Запорізькій області, представники окупаційної влади, разом з озброєними російськими військовими, здійснюють поквартирні обходи, примушуючи місцевих мешканців до участі у так званому "референдумі". До того ж такі обходи мають на меті і виявлення чоловіків. Такі ж заходи ворог здійснює і в населених пунктах Луганської області.

Нагадаємо, що у Бериславському районі збили російський штурмовик Су-25. Для порятунку російського пілота окупанти відправили гелікоптер Мі-8, який також знищили наші зенітники.

Крім того, ракетно-артилерійські підрозділи виконали 310 вогневих завдань. Також посилили вогневий контроль Антонівського мосту.

Втрати росіян на Півдні за минулу добу:

43 окупанти,

3 танки,

самохідна артустановка,

9 одиниць автобронетехніки.

5 складів боєприпасів в Безіменному, Тернових Подах, в Калинівці й на Кінбурнській Косі.

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