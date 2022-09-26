Біля Архангельського працювала ворожа ДРГ до 10 осіб. Ворог намагався перевірити міцність наших позицій. Однак внаслідок бою зазнав втрат і відступив.

До речі На Херсонщині ЗСУ завдали ударів по переправах, знищили склади боєприпасів і командний пункт

Окупанти облаштовують переправи

Росіяни здійснюють мінування протипіхотними та протитанковими мінами по рубежу потенційного просування наших підрозділів.

Вони все ще сподіваються підтягнути резерви та запаси, зокрема з тимчасово окупованого Криму. Тому не полишають спроб облаштування нових переправ, наприклад, на Каховському напрямку.

Атаки авіацією та дронами

Росіяни й далі обстрілюють ракетно-артилерійським та мінометним озброєнням наші позиції та тилові райони з мирними жителями. Ворог застосовує і авіацію, і дрони-камікадзе. Веде повітряну розвідку із застосуванням безпілотних шпигунів. Один із таких пристроїв ЗСУ знищили при виконанні завдань в Бериславському районі Херсонщини.

З важкої артилерії окупанти обстріляли Нікопольщину. По Мирівській та Марганецькій громадах випустили десяток снарядів та пошкодили кілька приватних обійсть. Втрат немає.

На Миколаївщині була спроба чергової атаки дрона-камікадзе типу "Шахід-136". Однак спрацювала ППО, тому дрон знищили у повітрі над відкритою місцевістю. Минулося без руйнувань та людських втрат.

9 ударів авіації та збитий штурмовик

У Бериславському районі воїни зенітної ракетної бригади збили російський штурмовик Су-25. Для порятунку російського пілота окупанти відправили гелікоптер Мі-8, який також знищили наші зенітники.

Українська авіація завдала 9 ударів по ворогу. Ракетно-артилерійські підрозділи виконали 310 вогневих завдань. Зокрема, були удари по району зосередження ворожого озброєння та техніки на Бериславщині. Також посилили вогневий контроль Антонівського мосту, унеможливили використання альтернативного руху на переправі в районі Нової Каховки.

Втрати ворога:

43 окупанти,

3 танки,

самохідна артустановка,

9 одиниць автобронетехніки.

5 складів боєприпасів в Безіменному, Тернових Подах, в Калинівці й на Кінбурнській Косі.

Загроза з моря

Угруповання ворожого флоту в Чорному морі лишається без змін. Ті самі 4 носії 28 "Калібрів" напоготові для обстрілів по всій території України.

Наголосили, що загроза ракетних ударів та запуску дронів-камікадзе залишається актуальною з моря, повітря і тимчасово окупованого суходолу.

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