Возле Архангельского работала вражеская ДРГ до 10 человек. Враг пытался проверить прочность наших позиций. Однако в результате боя понес потери и отступил.
Кстати В Херсонской области ВСУ нанесли удары по переправам, уничтожили склады боеприпасов и командный пункт
Оккупанты обустраивают переправы
Они все еще надеются подтянуть резервы и запасы, в том числе из временно оккупированного Крыма. Поэтому не оставляют попыток обустройства новых переправ, например, на Каховском направлении.
Атаки авиацией и дронами
Россияне продолжают обстреливать ракетно-артиллерийским и минометным вооружением наши позиции и тыловые районы с мирными жителями. Враг применяет и авиацию, и дроны-камикадзе. Ведет воздушную разведку с применением беспилотных шпионов. Одно из таких устройств ВСУ было уничтожено при выполнении задач в Бериславском районе Херсонщины.
- Из тяжелой артиллерии оккупанты обстреляли Никопольщину. По Мировской и Марганецкой общинах выпустили десяток снарядов и повредили несколько частных подворий. Потерь нет.
- В Николаевской области была попытка очередной атаки дрона-камикадзе типа "Шахид-136". Однако сработало ПВО, поэтому дрон уничтожили в воздухе над открытой местностью. Обошлось без разрушений и человеческих потерь.
9 ударов авиации и сбитый штурмовик
В Бериславском районе воины зенитной ракетной бригады сбили российский штурмовик Су-25. Для спасения российского пилота оккупанты отправили вертолет Ми-8, который также уничтожили наши зенитчики.
Украинская авиация нанесла 9 ударов по врагу. Ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 310 огневых задач. В частности были удары по району сосредоточения вражеского вооружения и техники на Бериславщине. Также усилили огневой контроль Антоновского моста, сделали невозможным использование альтернативного движения на переправе в районе Новой Каховки.
Потери врага:
- 43 оккупанта,
- 3 танка,
- самоходная артустановка,
- 9 единиц автобронетехники.
- 5 складов боеприпасов в Безымянном, Терновых Подах, в Калиновке и на Кинбурнской Косе.
Угроза с моря
Группировка вражеского флота в Черном море остается без изменений. Те же 4 носителя 28 "Калибров" готовы к обстрелам по всей территории Украины.
Подчеркнули, что угроза ракетных ударов и запуска дронов-камикадзе остается актуальной с моря, воздуха и временно оккупированной суши.
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