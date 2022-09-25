В ОК "Південь" наголосили, що на Південнобузькому напрямку ситуація сьогодні стабільно складна, але знаходиться під контролем ЗСУ. Ворог зосереджує основні зусилля на утриманні захоплених територій та стримані наших наступальних дій.

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Росіяни обстрілюють не лише військові позиції України, а й тилові території

Окрім того, російські окупанти продовжують обстрілювати позиції та тилові території України, а також вести повітряну розвідку. Так, у ніч на 25 вересня росіяни завдали чергових ударів:

з зенітно-ракетної системи С-300 атакували Миколаївський район;

4 керовані ракети С-300 вдарили по Миколаєву;

5 ракет С-300 вдарили по портовій інфраструктурі та акваторії Очакова;

дрони-камікадзе “Шахід-136” на світанку атакували Одесу;

з РСЗВ "Град" та ствольної артилерії обстріляли Нікопольський район, зокрема, Марганецьку та Червоногригорівську громади. По ним ворог випустив понад 170 снарядів різного типу і калібру.

Внаслідок атак росіяни пошкодили житлові та адміністративні будівлі, портову інфраструктуру, крамниці, об'єкти соціальної інфраструктури, газогони, лінії електропередач. На щастя, усі обстріли із застосуванням ствольної та реактивної артилерії обійшлися без втрат.

Як і раніше, небезпека Україну може чекати також з моря. Так, у Чорному морі досі розташовується корабельне угруповання ворога, у складі якого є 3 надводних і 1 підводний носії ракет "Калібр". Загальний запас ракет – 28 одиниць. Окрім того, в ОК "Південь" підкреслили, що враховуючи розвиток обстановки та прогнозовану тактику дій ворога, удари з неба залишаються максимально імовірними як із застосуванням авіації, так і з безпілотних літальних апаратів.

Будьте пильними і уважними не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, дослухайтеся до звуків неба. При артилерійських обстрілах використовуйте правила двох стін та переходьте в укриття,

– наголосили в ОК "Південь".

Поточна оперативна обстановка на півдні України станом на 25 вересня: відео

Українці нищать ворога

Захисники України продовжують знищувати резерви ворога та порушувати його системи управління, логістичного забезпечення. Як наголосили у командуванні, сьогодні ЗСУ тримають влучний та ефективний вогневий контроль мостів та переправ через Дніпро.

За ніч ракетно-артилерійські підрозділи Сил оборони виконали 133 вогневі завдання. Так, українська армія завдала ударів по:

переправам в районі Нової Каховки;

районам зосередження особового складу та техніки окупантів;

засобам протиповітряної оборони росіян;

складу боєприпасів в Херсонському районі, чим знищила його;

по складу боєприпасів та пункті управління в Бериславському районі.

Також наші захисники виявили ДРГ у Нововоронцовській громаді та попередили її подальший прохід вглиб України.

Загалом, за добу 25 вересня на Півдні вдалося знищити:

8 окупантів;

4 одиниці автомобільної техніки;

1 БПЛА.

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