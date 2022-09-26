Перевізникам потрібні "ліцензії"

Тепер окупанти вимагають у водіїв-перевізників, які в мікроавтобусах вивозять людей на підконтрольну Україні територію, спеціальні російські ліцензії. Без них – не пропускають. Про це 24 каналу розказав кореспондент із Запоріжжя.

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Водночас людей, які виїжджають на власних автівках, ще пропускають. Нова вимога наразі стосується лише перевізників.

Так, окупанти завернули вже 8 автобусів з людьми, які хотіли виїхати з окупації. Вони просто чекають на вулиці невідомо чого, і шукають бодай якусь можливість потрапити до Запоріжжя.

Тобто я так розумію, що до цієї часткової мобілізації, яку вони там затіяли у себе, недалеко і на наших територіях, на жаль,

– припустив журналіст.

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Росіяни набирають "добровольців" у Мелітополі

Раніше мер тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федоров повідомляв, що окупанти почали мобілізувати українців, а на тому ж блокпосту у Василівці чоловіків віком від 18 до 35 років відправляють назад до Мелітополя. Виїжджати на підконтрольну Україні територію їм не дозволяють.

За словами Федорова, роздавати повістки та проводити "обілк" почали ще кілька тижнів тому, а головний гауляйтер Мелітополя оголосив про формування добровольчого батальйону, до якого планують набрати щонайменше 3 тисячі осіб. Саме тому чинна влада міста закликає чоловіків шукати якісь шляхи та виїжджати з окупованих територій.