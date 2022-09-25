Саме тому Україна наполегливо радить чоловікам до 35 років, які живуть в окупації, виїжджати звідти. Це можна зробити за маршрутом Крим – Грузія.

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Чоловіків уже не випускають

Міський голова Олешок на Херсонщині Євген Рищук розповів про випадок на блокпосту в Василівці. Там чоловіків від 18 до 35 років, які хотіли виїхати на підконтрольну Україні територію, не пропустили. Рищук застерігає, що така практика лише буде продовжуватись.

Адже окупанти мають на меті мобілізувати наших чоловіків на фронт у вигляді "гарматного м'яса". Рищук порівняв ситуацію на нещодавно окупованих територіях із тою, яка була в 2014 у Луганській та Донецькій областях. Адже тоді там також влаштували так зване полювання на чоловіків.

Саме тому Рищук наголошує, що чоловікам треба виїжджати вже зараз. Якщо не виходить в сторону Запоріжжя, то варто обрати альтернативний шлях через Крим в Грузію.

У росії мобілізація триває з стріляниною

У Дагестані в росії жителі протестують проти мобілізації – людей намагаються розігнати силою. Поліція стріляє у повітря, щоб зупинити мітинги. Загалом мобілізація показала зайвий раз, що росія – це країна алкоголіків та цілковитих дурнів. А путін вирішив їх перетворити на "гарматне м'ясо".

Люди в Дагестані не збираються розходитись навіть попри те, що ситуація загострюється. Приблизно дві сотні людей зібралися і перекрили трасу. Місцева міліція відкрила стрілянину у повітря, намагаючись розігнати протестувальників.

Яка загроза від мобілізації: дивіться відео