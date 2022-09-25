Именно поэтому Украина настоятельно рекомендует мужчинам до 35 лет, живущим в оккупации, уезжать оттуда. Это можно сделать по маршруту Крым – Грузия.

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Мужчин уже не выпускают

Городской глава Олешек в Херсонской области Евгений Рыщук рассказал о случае на блокпосте в Васильевке. Там мужчин от 18 до 35 лет, которые хотели уехать на подконтрольную Украине территорию, не пропустили. Рыщук предостерегает, что такая практика будет продолжаться.

Ведь оккупанты преследуют цель мобилизовать наших мужчин на фронт в виде "пушечного мяса". Рыщук сравнил ситуацию на недавно оккупированных территориях с той, которая была в 2014 году в Луганской и Донецкой областях. Ведь тогда там тоже устроили так называемую охоту на мужчин.

Именно поэтому Рыщук отмечает, что мужчинам нужно уезжать уже сейчас. Если не выходит в сторону Запорожья, то следует избрать альтернативный путь через Крым в Грузию.

В россии мобилизация продолжается со стрельбой

В Дагестане в россии жители протестуют против мобилизации – людей пытаются разогнать силой. Полиция стреляет в воздух, чтобы остановить митинги. В общем, мобилизация показала лишний раз, что россия – это страна алкоголиков и полных дураков. А путин решил их превратить в "пушечное мясо".

Люди в Дагестане не собираются расходиться даже несмотря на то, что ситуация обостряется. Приблизительно две сотни человек собрались и перекрыли трассу. Местная милиция открыла стрельбу в воздух, пытаясь разогнать протестующих.

Какая угроза от мобилизации: смотрите видео