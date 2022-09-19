Про це розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Він зазначив, що чоловіків викрадали у селі Портівське Маріупольського району.

До теми У Маріуполі росіяни почали примусову мобілізацію: чоловіків забирають до армії просто на вулиці

"Заїхали окупанти, примусово по домівках зібрали всіх чоловіків, які молодші 40 років. Завантажили в автобус та вивезли в бік Донецька. На питання не ховаючись відповідають, що в армію", – написав Андрющенко.

Під окупацією неможливе нормальне життя

За словами Андрющенка, Маріуполь вже відчув примусову мобілізацію до росармії. Проте є люди, які досі вірять російській пропаганді.

Маріупольські чоловіки, досі вірите пропаганді та гаулятерам, що такого не буде? Єдине, чого точно не буде при росії – це нормального життя та свободи. Як і газу з теплом. А от всього іншого буде з надлишком, – наголосив радник.

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Жінки протестують

На окупованій Луганщині, де також примусово забирають до росармії, протестують жінки. В Алчевську вони перекрили дорогу автобусу з "мобілізованими". Одна з жінок лягла під колеса транспорту.

На жаль, акція не була результативною. Одна з учасниць протесту, Марина Наумова, розповіла, що зробили окупанти. Жінка зараз є вагітною.

"Забрали батька трьох дітей. Скажіть мені, будь ласка, люди добрі, що мені робити? Яким чином без чоловіка мені дітей утримувати?", – жаліється Марина.

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