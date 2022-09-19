Москва, приготуватися, – Братчук

Владімір путін довго беріг москвичів від усіх бід війни. Однак поразки на фронті змусили агресора змінити плани, то ж тепер у бій можуть відправити й мешканців столиці.

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Деякі джерела у росії повідомляють, що від сьогодні почнуть масово вручати повістки москвичам. Тобто зеки пригожина, тіктоківські війська та інші бандити не врятують російську армію. Отож, Москва, приготуйся,

– заявив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

Він закликав москвичів чекати на чорні пакети.

Росіяни поповнюють колосальні втрати на війні

З початку повномасштабної війни в Україні 54 650 російських військових відправилися додому в пакетах. Особливо ситуація у ворожому війську погіршилася після того, як ЗСУ пішли у контрнаступ на Харківщині. То ж тепер військово-політичне керівництво загарбників різними способами намагається відновити втрати.

Зокрема, ворог посилив незаконну мобілізацію на тимчасово окупованих територіях України. Чоловіків виловлюють на вулицях, б'ють палками й заганяють у "військкомати". Через це з Горлівки повтікали всі чоловіки призовного віку.

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19 вересня Генштаб ЗСУ повідомив, що росіяни перекинули в Україну близько 400 в'язнів з Тамбова. Усі вони відбувають покарання за кримінальні злочини.

Водночас, за даними американського Інституту вивчення війни, у росії почали формувати 4-й добровольчий армійський корпус. Однак аналітики вважають, що на перебіг війни це суттєво не вплине. Адже попередній такий корпус протримався в Україні лише декілька днів і "розчинився" на Харківщині.

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