Тепер проти Збройних Сил України воюють 400 в'язнів з Тамбова. Відомо, що їх засудили за кримінальні злочини.

Цікаво У росії настав bardak time: військовий аналітик розповів про параліч армії окупантів в Україні

У зв'язку з суттєвою нестачею як людських, так і матеріальних ресурсів, російські окупанти продовжують вдаватись до нестандартних способів їх поповнення. Так, на посилення воюючих в Україні підрозділів, з міста Тамбов направлено 400 осіб,

– розповіли у Генштабі.

Крім того, у Краснодарському краї громадські організації "воїнів-афганців" отримали завдання – зібрати гроші з місцевого населення для закупівлі теплих речей регіональному "добровольчому батальйону". Схоже, що з фінансуванням "другої армії" світу "щось трапилося".

Втрати росіян на війні: останні новини

На Півдні України наші військові за добу 18 вересня знищили 29 російських окупантів. Під вогонь потрапили російські склади з боєприпасами в Баштанському районі Миколаївщини, у Благодатному та Херсоні. Загарбники втратили 2 самохідні й 1 звичайну 152 міліметрові гаубиці "Мста-С" та "Мста-Б", командну машину управління винищувальною авіацією, а також БМП-3.

Унаслідок "бавовни" у Сватовому на Луганщині загинули близько 200 російських військових. Відомо, що вони перебували в готелі, який облаштували на території колишньої автостанції.

Українська розвідка встановила, що у ворожих шпиталях відмовляються лікувати так званих "добровольців". Лікарі ж апелюють до прямих вказівок командування.

До теми – ЗСУ легко ліквідували авіацію росії: відео