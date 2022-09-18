У ГУР Міноборони наголосили, що кількість конфліктів між різними підрозділами окупаційних військ постійно збільшується. Причина – нерівність у ставленні з боку командування.
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У Міноборони розповіли, що батальйон так званого "Союзу добровольців Донбасу" зазнав великих втрат біля Авдіївки. Поранених доставили до шпиталю у Ростові-на-Дону. Тим часом персонал шпиталю відмовився надавати медичну допомогу пораненим. Причиною стало начебто те, що у підрозділу немає статусу регулярного збройного формування.
Лікарі апелювали до прямої вказівки командування.
Назріває конфлікт між російськими військовими та мобілізованими з Луганщини
За даними ГУР Міноборони, між російськими військовими та мобілізованими з тимчасово окупованих територій Луганської області назріває конфлікт.
Оскільки при відступі росіяни кидали "мобілізованих" на позиціях без жодної підтримки і допомоги. Через це втрати в підрозділах подекуди сягали 100% особового складу,
– мовиться у повідомленні.
Людей хапають просто на вулиці
У мережі повідомили, що у центрі окупованого Луганська ловлять чоловіків й силоміць заштовхують їх в автобуси. Місцевих жителів виловлюють цілі команди загарбників. Їх називають "грибниками".
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