У ГУР Міноборони наголосили, що кількість конфліктів між різними підрозділами окупаційних військ постійно збільшується. Причина – нерівність у ставленні з боку командування.

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У Міноборони розповіли, що батальйон так званого "Союзу добровольців Донбасу" зазнав великих втрат біля Авдіївки. Поранених доставили до шпиталю у Ростові-на-Дону. Тим часом персонал шпиталю відмовився надавати медичну допомогу пораненим. Причиною стало начебто те, що у підрозділу немає статусу регулярного збройного формування.

Лікарі апелювали до прямої вказівки командування.

Назріває конфлікт між російськими військовими та мобілізованими з Луганщини

За даними ГУР Міноборони, між російськими військовими та мобілізованими з тимчасово окупованих територій Луганської області назріває конфлікт.

Оскільки при відступі росіяни кидали "мобілізованих" на позиціях без жодної підтримки і допомоги. Через це втрати в підрозділах подекуди сягали 100% особового складу,

– мовиться у повідомленні.

Людей хапають просто на вулиці

У мережі повідомили, що у центрі окупованого Луганська ловлять чоловіків й силоміць заштовхують їх в автобуси. Місцевих жителів виловлюють цілі команди загарбників. Їх називають "грибниками".

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