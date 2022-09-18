У мережі показали розбиту техніку кантемирівської дивізії. З відео важко сказати, скільки саме там одиниць техніки, проте очевидно, що її багато, повідомляє 24 канал.
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"Елітна" кантемирівська дивізія отримала на горіхи щонайменше вчетверте
Спершу кантемирівська дивізія окупантів "вигребла" від ЗСУ під Києвом, потім на Чернігівщині, потім на Сумщині, а тепер і на Харківщині.
Речник Одеської ОВА Сергій Братчук повідомив, що після цього дивізію хотіли кинути на охорону Білгородської області. Але погодились лише 4 людини.
І не дивно, адже нищити ворожу "елітну" дивізію стало для ЗСУ традицією.
Один з командирів кантемирівської дивізії застрелився, іншого звільнили
- Ще перед тим, як ЗМУ звільнили від загарбників Тростянець на Сумщині стало відомо, що застрелився командир 13 танкового полку, який входить до складу кантемирівської дивізії.
- Все тому, що росіяни вирішили використати техніку, яка перебувала на зберіганні. Командир не зміг пережити, що з 10 "розконсервованих" танків лише один був в більш-менш працездатному стані. Решта – повністю розукомплектовані. У частини з них не було навіть двигунів.
- Іншого командувача 1-ї танкової армії, до якої входить кантемирівська бригада, зняли з посади. Мовиться про генерал-лейтенанта сергія киселя. Його звільнили через величезні втрати та провал "операцій".
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