У мережі показали розбиту техніку кантемирівської дивізії. З відео важко сказати, скільки саме там одиниць техніки, проте очевидно, що її багато, повідомляє 24 канал.

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"Елітна" кантемирівська дивізія отримала на горіхи щонайменше вчетверте

Спершу кантемирівська дивізія окупантів "вигребла" від ЗСУ під Києвом, потім на Чернігівщині, потім на Сумщині, а тепер і на Харківщині.

Речник Одеської ОВА Сергій Братчук повідомив, що після цього дивізію хотіли кинути на охорону Білгородської області. Але погодились лише 4 людини.

І не дивно, адже нищити ворожу "елітну" дивізію стало для ЗСУ традицією.

Один з командирів кантемирівської дивізії застрелився, іншого звільнили

Ще перед тим, як ЗМУ звільнили від загарбників Тростянець на Сумщині стало відомо, що застрелився командир 13 танкового полку, який входить до складу кантемирівської дивізії.

Все тому, що росіяни вирішили використати техніку, яка перебувала на зберіганні. Командир не зміг пережити, що з 10 "розконсервованих" танків лише один був в більш-менш працездатному стані. Решта – повністю розукомплектовані. У частини з них не було навіть двигунів.

Іншого командувача 1-ї танкової армії, до якої входить кантемирівська бригада, зняли з посади. Мовиться про генерал-лейтенанта сергія киселя. Його звільнили через величезні втрати та провал "операцій".

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