Росіяни пробують якось розв'язати питання масштабної втрати техніки у війні проти України. Про це повідомив речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник, пише 24 канал.
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Проблеми з бажанням росіян відремонтувати застарілу техніку
На аеродромі в селищі Клімове Брянської області за 35 кілометрів від кордону України противник розгортає ремонтно-відновлювальну базу. Ця база намагається "поставити в стрій" значну кількість техніки, яка прибуває зі складів тривалого зберігання.
Стан цієї техніки здебільшого вкрай незадовільний, що унеможливлює її повноцінне використання,
– пояснив Мотузяник.
Він додав, що після "розконсервації" зі складів техніка держави-агресорки фактично не підлягає відновленню. Адже з бойових машин повністю розкрали оптичні прилади та електроніку із вмістом дорогоцінних металів.
"Зокрема, у 4-й танковій дивізії Росії з'ясували, що з 10 "розконсервованих" танків лише один перебуває більш-менш працездатному стані", – наголосив речник Міноборони. Він уточнив, що решта – повністю розукомплектовані. Ба більше – частина з них не має навіть двигунів.
Наразі плани з передачі на фронт техніки, знятої зі зберігання, зірвані.
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