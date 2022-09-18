В сети показали разбитую технику кантемировской дивизии. По видео трудно сказать, сколько именно там единиц техники, однако очевидно, что ее много, сообщает 24 канал.

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"Элитная" кантемировская дивизия получила на орехи по меньшей мере четвертый раз

Сначала кантемировская дивизия оккупантов "отгребла" от ВСУ под Киевом, потом на Черниговщине, затем на Сумщине, а теперь и на Харьковщине.

Представитель Одесской ОВА Сергей Братчук сообщил, что после этого дивизию хотели бросить на охрану Белгородской области. Но согласились только 4 человека.

И не удивительно, ведь уничтожать вражескую "элитную" дивизию стало для ВСУ традицией.

Один из командиров кантемировской дивизии застрелился, другого уволили

Еще перед тем, как ВСУ освободили от захватчиков Тростянец в Сумской области стало известно, что застрелился командир 13 танкового полка, входящего в состав кантемировской дивизии.

Все потому, что россияне решили использовать находящуюся на хранении технику. Командир не смог пережить, что из 10 "расконсервированных" танков только один был в более-менее трудоспособном состоянии. Остальные – полностью разукомплектованы. У части из них не было даже двигателей.

Другого командующего 1-й танковой армией, в которую входит кантемировская бригада, сняли с должности. Речь идет о генерал-лейтенанте сергее киселе. Его уволили из-за огромных потерь и провала "операций".

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