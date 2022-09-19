Про це 19 вересня розповіли в оперативному командуванні "Південь". Зазначили, що влучили, зокрема, у російський склад у Баштанському районі Миколаївщини.

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"Поцілили по двох пунктах управління військами та позиціях сил ППО окупантів в Бериславському і Каховському районах, по місцю зосередження озброєння та техніки поблизу села Львового, по станції радіоелектронної боротьби неподалік Херсону і по понтонній переправі в Новій Каховці", – повідомили військові.

Що втратили окупанти

Крім цього, ОК "Південь" мало успіхи в Благодатному і Херсоні. Там ліквідували 2 склади з боєприпасами ворогів.

Наразі відомо про такі втрати російських вбивць на Півдні за 18 вересня:

29 одиниць живої сили;

2 самохідні й 1 звичайна 152 міліметрові гаубиці "Мста-С" та "Мста-Б";

командна машина управління винищувальною авіацією та БМП-3.

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Невдалі атаки

Росіяни намагалися 18 вересня зайняти нові позиції на Півдні. Вони штурмували оборону за допомогою танків. Проте відступили з втратами – у них стало менше на 2 бойові машини десанту та третину живої сили.

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