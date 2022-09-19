Об этом 19 сентября рассказали в оперативном командовании "Юг". Отметили, что попали, в частности, в российский состав в Баштанском районе Николаевской области.
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"Попали по двум пунктам управления войсками и позициям сил ПВО оккупантов в Бериславском и Каховском районах, по месту сосредоточения вооружения и техники вблизи села Львова, по станции радиоэлектронной борьбы недалеко от Херсона и по понтонной переправе в Новой Каховке", – сообщили военные.
Что потеряли оккупанты
Кроме этого, ОК "Юг" имело успехи в Благодатном и Херсоне. Там ликвидировали 2 склада с боеприпасами врагов.
Пока известно о таких потерях российских убийц на Юге за 18 сентября:
- 29 единиц живой силы;
- 2 самоходные и 1 обычная 152 миллиметровые гаубицы "Мста-С" и "Мста-Б";
- командная машина управления истребительной авиацией и БМП-3.
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Неудачные атаки
Россияне пытались 18 сентября занять новые позиции на Юге. Они штурмовали оборону с помощью танков. Однако отступили с потерями – у них стало меньше на две боевые машины десанта и треть живой силы.
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