Теперь против Вооруженных сил Украины воюют 400 заключенных из Тамбова. Известно, что они были осуждены за уголовные преступления.

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В связи с существенным недостатком как человеческих, так и материальных ресурсов, российские оккупанты продолжают прибегать к нестандартным способам их пополнения. Так, на усиление воюющих в Украине подразделений из города Тамбов направлено 400 человек,

– рассказали в Генштабе.

Кроме того, в Краснодарском крае общественные организации "воинов-афганцев" получили задачу – собрать деньги из местного населения для закупки теплых вещей региональному "добровольческому батальону". Похоже, что с финансированием "второй армии" мира "что-то случилось".

Потери россиян на войне: последние новости

На юге Украины наши военные за сутки 18 сентября уничтожили 29 российских оккупантов. Под огонь попали российские склады с боеприпасами в Баштанском районе Николаева, Благодатном и Херсоне. Захватчики потеряли 2 самоходные и 1 обычную 152 миллиметровые гаубицы "Мста-С" и "Мста-Б", командную машину управления истребительной авиацией, а также БМП-3.

В результате "хлопка" в Сватово на Луганщине погибли около 200 российских военных. Известно, что они находились в гостинице, которую обустроили на территории бывшей автостанции.

Украинская разведка установила, что во вражеских госпиталях отказываются лечить так называемых "добровольцев". Врачи же апеллируют к прямым указаниям командования.

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