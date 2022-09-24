У Василівці чоловіків віком від 18 до 35 років відправляють назад до Мелітополя. Про це 24 каналу розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров.

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У Мелітополі росіяни проводять мобілізацію

Роздавати повістки та проводити якийсь облік почали декілька тижнів тому,

– повідомив міський голова Мелітополя.

За його словами, головний гауляйтер Мелітополя оголосив про формування добровольчого батальйону. Відомо, що в ньому має бути щонайменше 3 тисячі осіб.

"Цю вказівку він дійсно отримав і буде забирати наших мешканців. Тому ми вже який день закликаємо наших чоловіків виїжджати з тимчасово окупованої території", – зауважив Федоров.

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Наразі чоловіки ще мають можливість виїхати з російської окупації через півострів Крим, а звідти, наприклад, до Грузії та у країни Європи. Виїжджати треба обов'язково, бо загарбники будуть використовувати наших громадян, як "гарматне м'ясо", щоб покрити свою нестачу особового складу.

Федоров зазначив, якщо українці таки потрапили до російського війська, то мають повністю саботувати виконання наказів російського керівництва і за першої ж можливості здаватися ЗСУ.

Це єдиний шлях вижити, не зрадити нашу державу та зберегти своє життя,

– наголосив мер Мелітополя.

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Люди продовжують виїжджати, бо попереду зима

Утім, жінки з дітьми станом на сьогодні ще мають можливість виїхати на підконтрольну територію України прямим шляхом. Так, не за один день та не з першого разу, але можна виїхати через Василівку. Тож люди продовжують масово виїжджати з російської окупації.

Розуміють, що попереду опалювальний сезон, який не розпочнеться вчасно на тимчасово окупованих територіях,

– пояснив Федоров.

Він зазначив, що вже третій місяць у Мелітополі немає газу. А 95% систем опалення працюють безпосередньо від газових котелень.

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