У місті Рязань громадянин росії вирішив себе відпалити, бо був незгодний мобілізовуватись та відправлятись в Україну на фронт. Чоловік вирішив, що вочевидь, краще померти самому, аніж бути вбитим Збройними Силами, – повідомляє 24 канал.

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Спроба самопідпалу мобілізованим з Рязані

Попри намагання, громадянину держави-терористки не вдалось покінчити з життям у такий спосіб. За попередньою інформацією, чоловік не сильно постраждав від полум'я.

Під час здійснення самопідпалу він кричав, що не хоче брати участь у війні. Однак швидко приїхала поліція та медики й противника мобілізації забрали, щоб надати йому допомогу (і либонь затримати за несанкціоновану акцію протесту – 24 канал).

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За словами очевидців, весь одяг на чоловікові згорів.

Що потрібно знати про протести проти мобілізації

Раніше політолог Андрій Вігірінський говорив, що протести не змінять докорінно ситуацію. З різних регіонів росії через примусову мобілізацію все одно відправлятимуть солдатів на війну проти України. На його думку, росія звикла поводитись зі своїми громадянами як з бидлом. Кремлівський режим не здатен перевчитися, щоб змінити ставлення до народу.

Мобілізація від путіна радше подібна на "могилізацію". Повістки вже приходять навіть журналістам. Зокрема з'явитися у військкомат має редактор видання "Инжеста" Артур Решетняк.

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Окрім того, президентка фонду "Вільна Бурятія" Олександра Гармажапова розповіла, що путін проводить не часткову мобілізацію, а повноцінну. Кремль призиває на службу усіх: студентів, вчителів, людей з інвалідністю і навіть покійників. У Бурятії пришла повістка чоловіку, якого уже немає серед живих.

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