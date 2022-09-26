Інцидент стався 25 вересня на вокзалі в російському місті Рязань, що на південь від Москви, пише 24 канал. Росіянин кричав про відмову участі у війні проти України.

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Мобілізований росіянин не хоче їхати в Україну

За словами очевидця, одяг мобілізованого встиг повністю згоріти. На місце інциденту приїхала поліція та "швидка" й чоловіка забрали.

Він стояв надворі, де автобуси. Зайнявся і почав сміятися і кричати, що не хоче брати участь у війні проти України. Одяг згорів весь. Вибігла поліція, забрала його до підсобного приміщення. Далі приїхала швидка і його відвезли,

– повідомив очевидець.

За попередньою інформацією, пошкодження у чоловіка незначні.

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