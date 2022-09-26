Інцидент стався 25 вересня на вокзалі в російському місті Рязань, що на південь від Москви, пише 24 канал. Росіянин кричав про відмову участі у війні проти України.
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Мобілізований росіянин не хоче їхати в Україну
За словами очевидця, одяг мобілізованого встиг повністю згоріти. На місце інциденту приїхала поліція та "швидка" й чоловіка забрали.
Він стояв надворі, де автобуси. Зайнявся і почав сміятися і кричати, що не хоче брати участь у війні проти України. Одяг згорів весь. Вибігла поліція, забрала його до підсобного приміщення. Далі приїхала швидка і його відвезли,
– повідомив очевидець.
За попередньою інформацією, пошкодження у чоловіка незначні.
У Рязані мобілізований росіянин здійснив спробу самопідпалу: відео
У росії оголосили мобілізацію: головне на цей момент
- Від початку повномасштабної війни росіяни підтримували вторгнення в Україну. Однак, коли довелося підвестися з дивану та взяти в руки зброю, ситуація кардинально змінилася.
- Росія на тлі контрнаступу ЗСУ та шалених втрат вирішила оголосили мобілізацію та призвати 300 тисяч людей. Проте в указі путіна, як стверджують опозиційні російські медіа, є таємний пункт. Він передбачає мобілізацію до 1,2 мільйона людей.
- Виявилося, що далеко не всі росіяни готові гинути за ідеї свого диктатора. Не минуло й тижня після оголошення мобілізації, як з росії вже втекли понад 260 тисяч чоловіків.
- Та скоро росія перекриє канали втечі своїм громадянам. Очікується, що з 28 вересня росія закриє кордони для чоловіків, які підлягають мобілізації. У Генштабі ЗСУ 26 вересня повідомили, що на в'їзд та виїзд вже закрита Ростовська область.
- Росіяни намагаються тікати різними шляхами. Через це на кордоні з Казахстаном та в ключових аеропортах великі черги. Також громадяни росії намагаються незаконно втекти у Казахстан.
- Масові протести спалахнули у Дагестані, де місцеві жителі вимагають скасувати мобілізацію для Кавказу. Там вже створили партизанський рух, який обіцяє переслідувати прибічників мобілізації.
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