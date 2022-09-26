Прикордонна служба Казахстану затримала росіян, які намагалися нелегально перетнути кордон. Троє росіян обійшли пункт пропуску, після чого були затримані.

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Росіянки солять дорогу чоловікам, які тікають

У Комітеті національної безпеки Казахстану розповіли, що свої дії росіяни пояснили прагненням ухилитися від мобілізації. Повідомляється, що затриманих передадуть російській стороні.

Поки в Дагестані тривають протести й жінки та матері не хочуть відпускати на фронт своїх чоловіків і синів, у Челябінській області справжня істерика. Там утворилися великі черги на кордоні з Казахстаном.

У більшості автомобілів чоловіки, які, на перший погляд, відповідають критеріям мобілізації. До них вийшли декілька обурених жінок, які обзивають їх і називають боягузами.

Росіянки в істериці заявляють, що чоловіки повинні піти воювати. Також вони в прямому сенсі солять дорогу, щоб російських чоловіків спіткало нещастя.

Істерика росіянок на кордоні: відео

У Москві великі черги в аеропортах

Росіяни після того, як путін оголосив часткову мобілізацію, мов щурі, які тікають з корабля, що тоне. Вони тікають з росії всіма можливими способами, зокрема й літаками.

У московському аеропорту Внуково, як і раніше в Шереметьєво, виникли великі черги з охочих покинути росію. Думки росіян щодо війни почали швидко змінюватися, коли вони почули подих смерті.

Черги в аеропорту Внуково: відео

Росіяни скоро не зможуть втекти від мобілізації

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