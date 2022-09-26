Прикордонна служба Казахстану затримала росіян, які намагалися нелегально перетнути кордон. Троє росіян обійшли пункт пропуску, після чого були затримані.
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Росіянки солять дорогу чоловікам, які тікають
У Комітеті національної безпеки Казахстану розповіли, що свої дії росіяни пояснили прагненням ухилитися від мобілізації. Повідомляється, що затриманих передадуть російській стороні.
Поки в Дагестані тривають протести й жінки та матері не хочуть відпускати на фронт своїх чоловіків і синів, у Челябінській області справжня істерика. Там утворилися великі черги на кордоні з Казахстаном.
У більшості автомобілів чоловіки, які, на перший погляд, відповідають критеріям мобілізації. До них вийшли декілька обурених жінок, які обзивають їх і називають боягузами.
Росіянки в істериці заявляють, що чоловіки повинні піти воювати. Також вони в прямому сенсі солять дорогу, щоб російських чоловіків спіткало нещастя.
Істерика росіянок на кордоні: відео
У Москві великі черги в аеропортах
Росіяни після того, як путін оголосив часткову мобілізацію, мов щурі, які тікають з корабля, що тоне. Вони тікають з росії всіма можливими способами, зокрема й літаками.
У московському аеропорту Внуково, як і раніше в Шереметьєво, виникли великі черги з охочих покинути росію. Думки росіян щодо війни почали швидко змінюватися, коли вони почули подих смерті.
Черги в аеропорту Внуково: відео
Росіяни скоро не зможуть втекти від мобілізації
- У росії 21 вересня оголосили мобілізацію і планують призвати 300 тисяч людей. Хоча опозиційні російські медіа повідомили про таємний пункт указу владіміра путіна. Відповідно до цього пункту, до лав російської армії можуть призвати 1 – 1,2 мільйона людей.
- Росіяни бачать, яких втрат зазнає їхня армія у війні проти України та не вірять пропаганді, що так звана "спецоперація" йде за планом. Більше того, в путіна немає аргументів, чому росіяни повинні бути мобілізовані, якщо "все добре".
- На тлі оголошення часткової мобілізації з росії вже втекли понад 260 тисяч чоловіків. Та вже найближчими днями залізна завіса опуститься для росіян, які підтримували путіна та його імперські амбіції.
- Очікується, що 28 вересня росія закриє кордони для чоловіків, які підлягають мобілізації. У Генштабі ЗСУ повідомили, що росія вже закрила на в'їзд та виїзд Ростовську область.
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