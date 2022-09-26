Пограничная служба Казахстана задержала россиян, пытавшихся нелегально пересечь границу. Трое россиян обошли пункт пропуска, после чего были задержаны.

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Россиянки солят дорогу убегающим мужчинам

В Комитете национальной безопасности Казахстана рассказали, что свои действия россияне объяснили стремлением уклониться от мобилизации. Сообщается, что задержанные будут переданы российской стороне.

Пока в Дагестане продолжаются протесты, жены и матери не хотят отпускать на фронт своих мужей и сыновей, в Челябинской области настоящая истерика. Там образовались большие очереди на границе с Казахстаном.

В большинстве автомобилей мужчины, которые, на первый взгляд, отвечают критериям мобилизации. К ним вышли несколько возмущенных женщин, которые обзывают их и называют трусами.

Россиянки в истерике заявляют, что мужчины должны уйти воевать. Также они в прямом смысле солят дорогу, чтобы русских мужчин постигло несчастье.

Истерика россиянок на границе: видео

В Москве большие очереди в аэропортах

Россияне после того, как путин объявил частичную мобилизацию, как крысы, бегут с тонущего корабля. Они бегут из россии всеми возможными способами, в том числе самолетами.

В московском аэропорту Внуково, как и раньше в Шереметьево, возникли большие очереди из желающих покинуть россию. Мнения россиян о войне начали быстро меняться, когда они услышали дыхание смерти.

Очереди в аэропорту Внуково: видео

Россияне скоро не смогут уйти от мобилизации

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