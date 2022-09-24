Журналисты решили выяснить, сложнее ли гражданам россии арендовать квартиру в Казахстане, чем самим казахстанцам, пишет 24 канал. Для эксперимента нашли объявление, в котором предлагали арендовать квартиру в центре Алматы за 883 доллара.

По теме Понимаем, что следующими после Украины можем стать мы, – казахский политик

Журналисты узнали, сложно ли россиянам арендовать квартиру в Казахстане

Как отметили журналисты, стоимость аренды квартиры примерно на 240 долларов выше средней зарплаты в Алматы. Журналисты во время телефонного звонка спросили женщину, которая подала объявление, сдает ли она квартиру гражданам россии.

В ответ она сказала, что, вероятно, не будет заниматься регистрацией, если клиенту это нужно. После этого журналист уточнил, что ему это не нужно и спросил, имеет ли значение русское гражданство.

На это женщина ответила довольно лаконично – "Вообще, скажите мне, "Чей Крым?" Именно таким вопросом в Казахстане пытаются идентифицировать россиян, которые еще в сознании, или просто приучают к тому, что Крым – это Украина!

В Казахстане сдают квартиры после ответа на вопрос о Крыме: видео

Какая позиция Казахстана относительно войны в Украине

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге в присутствии владимира путина отказался признавать легитимность так называемых квазиреспублик на Донбассе. Лидер Казахстана подчеркнул, что его страна так же не признает независимость ни Тайваня, ни Косово, ни Абхазии, ни Южной Осетии.

Затем Токаев подтвердил свое заявление, объяснив, почему Казахстан не признает квазиреспублики. Президент Казахстана отметил поддержку территориальной целостности Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский лично поблагодарил Токаева за позицию по непризнанию квазиреспублик на Донбассе.

Также поддерживают Украину жители Казахстана. Так, летом россиянам досталось в курортной зоне Жасибай Павлодарской области. Там россияне жаловались, что встретили их очень не дружески, ведь на задней части их авто была наклейка с символом "Z".

Ранее – Токаев хочет транспортировать нефть в обход россии: смотрите видео