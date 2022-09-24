Журналісти вирішили з'ясувати, чи складніше громадянам росії орендувати квартиру у Казахстані, аніж самим казахстанцям, пише 24 канал. Для експерименту знайшли оголошення, в якому пропонували орендувати квартиру в центрі Алмати за 883 долари.

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Журналісти дізналися, чи складно росіянам орендувати квартиру в Казахстані

Як зазначили журналісти, вартість оренди квартири приблизно на 240 доларів вище за середню зарплату в Алмати. Журналіст під час телефонного дзвінка запитав жінку, яка подала оголошення, чи здає вона квартиру громадянам росії.

У відповідь вона сказала, що, напевно, не буде займатися реєстрацією, якщо клієнту це потрібно. Після цього журналіст уточнив, що йому це не потрібно й запитав, чи має значення російське громадянство.

На це жінка відповіла доволі лаконічно – "Взагалі, скажіть мені, "Чий Крим?" Саме таким питання у Казахстані намагаються ідентифікувати росіян, які ще притомні, або ж просто привчають до того, що Крим – це Україна!

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Яка позиція Казахстану щодо війни в Україні

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв на міжнародному економічному форумі у Санкт-Петербурзі у присутності владіміра путіна відмовився визнавати легітимність так званих квазіреспублік на Донбасі. Лідер Казахстану наголосив, що його країна так само не визнає незалежності ні Тайваню, ні Косово, ні Абхазії, ні Південної Осетії.

Згодом Токаєв підтвердив свою заяву, пояснивши, чому Казахстан не визнає квазіреспубліки. Президент Казахстану наголосив на підтримці територіальної цілісності України.

Президент України Володимир Зеленський особисто подякував Токаєву за позицію щодо невизнання квазіреспублік на Донбасі.

Також Україну підтримують жителі Казахстану. Так влітку росіянам дісталося у курортній зоні Жасибай Павлодарської області. Там росіяни скаржились, що зустріли їх дуже не дружньо, адже на задній частині їх авто була наклейка з символом "Z".

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