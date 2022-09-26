В американском Институте изучения войны заявили, что протесты и сопротивление принудительной мобилизации отражают неоднократные неудачи путина подготовить свое население к великой войне.
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У путина нет объективных причин для мобилизации
Как говорится в сообщении, до полномасштабного вторжения даже российские чиновники и кремлевские рупоры высмеивали идею, что Россия начнет широкомасштабную войну в Украине.
Аналитики отмечают, что путин не приложил никаких усилий, чтобы подготовить свое население к войне. Об этом свидетельствует и то, что даже некоторые российские военные, участвовавшие во вторжении, были удивлены, когда то, что они считали обучением, оказалось настоящей атакой.
Сообщается, что путин продолжает свою мантру, называя вторжение "спецоперацией". В частности, лидер кремля не создавал информационных условий в россии, чтобы подготовить свой народ к мобилизации.
Аналитики подчеркивают, что информационные просчеты путина особенно важны, ведь на территории россии нет ни украинских, ни натовских войск. В целом нет угрозы какого-либо вторжения на территорию россии.
Поэтому у путина нет объективных причин для мобилизации, как в предыдущих крупных войнах россии.
У путина глубокие проблемы из-за мобилизации
В россии, как отмечают в ISW, достаточно систем, чтобы найти нужное количество людей для войны. Однако качество резервистов будет плохим, как и их мотивация воевать. Россия может ожидать увеличения боевой мощи благодаря добровольческим батальонам, качество которых тоже низкое.
При этом мобилизация в россии, как сообщили в ISW, не повлияет на ход войны до конца 2022 года и вряд ли повлияет на шансы россии поддерживать действующий уровень усилий в 2023 году.
Проблемы, подрывающие усилия путина мобилизовать свой народ на борьбу, наконец, настолько глубоки и фундаментальны, что он, скорее всего, не сможет их решить в ближайшие месяцы – а может быть, и годы. Путин, вероятно, столкнется с жесткими ограничениями возможностей россии вести широкомасштабную войну,
– констатировали аналитики.
Что известно о мобилизации в россии21 сентября в россии объявили о частичной мобилизации и планируют призвать 300 тысяч резервистов. Оппозиционные СМИ имеют другие данные, согласно которым в ряды вооруженных сил россии могут призвать 1 – 1,2 миллиона человек. Уже 28 сентября россия готовится закрыть границу для мужчин, подлежащих мобилизации.
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