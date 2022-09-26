В американском Институте изучения войны заявили, что протесты и сопротивление принудительной мобилизации отражают неоднократные неудачи путина подготовить свое население к великой войне.

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У путина нет объективных причин для мобилизации

Как говорится в сообщении, до полномасштабного вторжения даже российские чиновники и кремлевские рупоры высмеивали идею, что Россия начнет широкомасштабную войну в Украине.

Аналитики отмечают, что путин не приложил никаких усилий, чтобы подготовить свое население к войне. Об этом свидетельствует и то, что даже некоторые российские военные, участвовавшие во вторжении, были удивлены, когда то, что они считали обучением, оказалось настоящей атакой.

Сообщается, что путин продолжает свою мантру, называя вторжение "спецоперацией". В частности, лидер кремля не создавал информационных условий в россии, чтобы подготовить свой народ к мобилизации.

Аналитики подчеркивают, что информационные просчеты путина особенно важны, ведь на территории россии нет ни украинских, ни натовских войск. В целом нет угрозы какого-либо вторжения на территорию россии.

Поэтому у путина нет объективных причин для мобилизации, как в предыдущих крупных войнах россии.

У путина глубокие проблемы из-за мобилизации

В россии, как отмечают в ISW, достаточно систем, чтобы найти нужное количество людей для войны. Однако качество резервистов будет плохим, как и их мотивация воевать. Россия может ожидать увеличения боевой мощи благодаря добровольческим батальонам, качество которых тоже низкое.

При этом мобилизация в россии, как сообщили в ISW, не повлияет на ход войны до конца 2022 года и вряд ли повлияет на шансы россии поддерживать действующий уровень усилий в 2023 году.

Проблемы, подрывающие усилия путина мобилизовать свой народ на борьбу, наконец, настолько глубоки и фундаментальны, что он, скорее всего, не сможет их решить в ближайшие месяцы – а может быть, и годы. Путин, вероятно, столкнется с жесткими ограничениями возможностей россии вести широкомасштабную войну,

– констатировали аналитики.

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