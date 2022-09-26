В американському Інституті вивчення війни заявили, що протести та опір примусовій мобілізації відображають неодноразові невдачі путіна підготувати своє населення до великої війни.

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У путіна немає об'єктивних причин для мобілізації

Як йдеться у повідомленні, до повномасштабного вторгнення навіть російські високопосадовці та кремлівські рупори висміювали ідею, що росія розпочне широкомасштабну війну в Україні.

Аналітики зазначають, що путін не доклав жодних зусиль, щоб підготувати своє населення до війни. Про це свідчить і те, що навіть деякі російські військові, які брали участь у вторгненні, були здивовані, коли те, що вони вважали навчанням, виявилося справжньою атакою.

Повідомляється, що путін продовжує свою мантру, називаючи вторгнення "спецоперацією". Зокрема, лідер кремля не створював інформаційних умов у росії, щоб підготувати свій народ до мобілізації.

Аналітики наголошують на тому, що інформаційні прорахунки путіна особливо важливі, адже на території росії немає ні українських, ні натовських військ. Загально немає загрози будь-якого вторгнення на територію росії.

Тому в путіна немає об'єктивних причин для мобілізації, як у попередніх великих війнах росії.

У путіна глибокі проблеми через мобілізацію

У росії, як зазначають в ISW, достатньо систем, щоб знайти потрібну кількість людей для війни. Однак якість резервістів буде поганою, як і їхня мотивація воювати. Росія може очікувати збільшення бойової потужності завдяки добровольчим батальйонам, якість яких теж низька.

При цьому мобілізація в росії, як повідомили в ISW, не вплине на хід війни до кінця 2022 рокі і навряд чи матиме вплив на шанси росії підтримувати чинний рівень зусиль у 2023 році.

Проблеми, які підривають зусилля путіна мобілізувати свій народ на боротьбу, нарешті, настільки глибокі та фундаментальні, що він, швидше за все, не зможе їх вирішити найближчими місяцями – а можливо, й роками. Путін, ймовірно, зіткнеться з жорсткими обмеженнями можливостей росії вести широкомасштабну війну,

– констатували аналітики.

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