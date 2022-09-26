В американському Інституті вивчення війни заявили, що протести та опір примусовій мобілізації відображають неодноразові невдачі путіна підготувати своє населення до великої війни.
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У путіна немає об'єктивних причин для мобілізації
Як йдеться у повідомленні, до повномасштабного вторгнення навіть російські високопосадовці та кремлівські рупори висміювали ідею, що росія розпочне широкомасштабну війну в Україні.
Аналітики зазначають, що путін не доклав жодних зусиль, щоб підготувати своє населення до війни. Про це свідчить і те, що навіть деякі російські військові, які брали участь у вторгненні, були здивовані, коли те, що вони вважали навчанням, виявилося справжньою атакою.
Повідомляється, що путін продовжує свою мантру, називаючи вторгнення "спецоперацією". Зокрема, лідер кремля не створював інформаційних умов у росії, щоб підготувати свій народ до мобілізації.
Аналітики наголошують на тому, що інформаційні прорахунки путіна особливо важливі, адже на території росії немає ні українських, ні натовських військ. Загально немає загрози будь-якого вторгнення на територію росії.
Тому в путіна немає об'єктивних причин для мобілізації, як у попередніх великих війнах росії.
У путіна глибокі проблеми через мобілізацію
У росії, як зазначають в ISW, достатньо систем, щоб знайти потрібну кількість людей для війни. Однак якість резервістів буде поганою, як і їхня мотивація воювати. Росія може очікувати збільшення бойової потужності завдяки добровольчим батальйонам, якість яких теж низька.
При цьому мобілізація в росії, як повідомили в ISW, не вплине на хід війни до кінця 2022 рокі і навряд чи матиме вплив на шанси росії підтримувати чинний рівень зусиль у 2023 році.
Проблеми, які підривають зусилля путіна мобілізувати свій народ на боротьбу, нарешті, настільки глибокі та фундаментальні, що він, швидше за все, не зможе їх вирішити найближчими місяцями – а можливо, й роками. Путін, ймовірно, зіткнеться з жорсткими обмеженнями можливостей росії вести широкомасштабну війну,
– констатували аналітики.
Що відомо про мобілізацію у росії21 вересня у росії оголосили про часткову мобілізацію і планують призвати 300 тисяч резервістів. Опозиційні ЗМІ мають іншу дані, відповідно до яких до лав збройних сил росії можуть призвати 1 – 1,2 мільйона людей. Уже 28 вересня росія готується закрити кордон для чоловіків, які підлягають мобілізації.
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