Инцидент произошел 25 сентября на вокзале в российском городе Рязань, к югу от Москвы, пишет 24 канал. Россиянин кричал об отказе участия в войне против Украины.
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Мобилизированный россиянин не хочет ехать в Украину
По словам очевидцы, одежда мобилизованного успела полностью сгореть. На место инцидента приехала полиция и скорая и мужчину забрали.
Он стоял на улице, где автобусы. Загорелся и начал смеяться и кричать, что не хочет участвовать в войне против Украины. Одежда сгорела вся. Выбежала полиция, забрала его в подсобное помещение. Дальше приехала скорая и его увезли,
– сообщил очевидец.
По предварительной информации, повреждения у мужчины незначительны.
В Рязани мобилизованный россиянин предпринял попытку самоподжога: видео
В россии объявили мобилизацию: главное на данный момент
- С начала полномасштабной войны россияне поддерживали вторжение в Украину. Однако когда пришлось подняться с дивана и взять в руки оружие, ситуация кардинально изменилась.
- Россия на фоне контрнаступления ВСУ и безумных потерь решила объявить мобилизацию и призвать 300 тысяч человек. Однако в указе путина, как утверждают оппозиционные российские медиа, есть тайный пункт. Он предполагает мобилизацию до 1,2 миллиона человек.
- Оказалось, что далеко не все россияне готовы погибать из-за идей своего диктатора. Не прошло и недели после объявления мобилизации, как из россии уже сбежали более 260 тысяч мужчин.
- Но скоро россия перекроет каналы побега своим гражданам. Ожидается, что с 28 сентября россия закроет границы для мужчин, подлежащих мобилизации. В Генштабе ВСУ 26 сентября сообщили, что на въезд и выезд уже закрыта Ростовская область.
- Россияне пытаются бежать разными путями. Поэтому на границе с Казахстаном и в ключевых аэропортах большие очереди. Также граждане россии пытаются незаконно бежать в Казахстан.
- Массовые протесты вспыхнули в Дагестане, где местные жители потребовали отменить мобилизацию для Кавказа. Там уже создали партизанское движение, которое обещает преследовать сторонников мобилизации.
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