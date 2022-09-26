В городе Рязань гражданин России решил себя отжечь, потому что был не согласен мобилизовываться и отправляться в Украину на фронт. Мужчина решил, что, очевидно, лучше умереть самому, чем быть убитым Вооруженными Силами, – сообщает 24 канал .

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Попытка самоподжигания мобилизованным из Рязани

Несмотря на попытки, гражданину государства-террористки не удалось покончить с жизнью таким образом. По предварительной информации, мужчина не сильно пострадал от пламени .

Во время совершения самоподжигания он кричал, что не хочет участвовать в войне. Однако быстро приехала полиция и медики и противника мобилизации забрали , чтобы оказать ему помощь (и задержать за несанкционированную акцию протеста – 24 канал).

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По словам очевидцев, вся одежда на мужчине сгорел .

Что нужно знать о протестах против мобилизации

Ранее политолог Андрей Вигиринский говорил , что протесты не изменят коренным образом ситуацию . Из разных регионов России по принудительной мобилизации все равно будут отправлять солдат на войну против Украины. По его мнению, россия привыкла обращаться со своими гражданами как с быдлом . Кремлевский режим не способен переучиться, чтобы изменить отношение к народу.

Мобилизация от путина скорее похожа на "могилизацию". Повестки уже приходят даже журналистам . В частности, явиться в военкомат должен редактор издания "Инжеста" Артур Решетняк .

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Кроме того , президент фонда "Свободная Бурятия" Александра Гармажапова рассказала, что путин проводит не частичную мобилизацию, а полноценную . Кремль призывает на службу всех: студентов, учителей, людей с инвалидностью и даже покойников . В Бурятии пришла повестка мужчине, которого уже нет в живых.

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