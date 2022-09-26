По словам украинского дипломата, перед иностранным бизнесом в россии сегодня предстал однозначный выбор. Об этом Кулеба написал на собственной официальной странице в твитере.

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Выйти или стать соучастником войны

Дмитрий Кулеба подчеркнул, что объявление мобилизации в россии напрямую касается международных компаний, которые продолжают работать на рынке страны-агрессора. Если раньше они платили налоги в российский бюджет и косвенно спонсировали войну финансово, то теперь будут спонсировать ее и человеческим ресурсом.

Путинская мобилизация также напрямую затрагивает международный бизнес, который продолжает работать в россии. Теперь они законодательно обязаны содействовать властям в мобилизации своих сотрудников. Перед ними предстал выбор: либо стать соучастниками варварской войны путина, либо немедленно выйти из россии,

– написал глава МИД Украины.

Putin’s mobilization also directly affects international businesses which remain working in Russia. They are now obliged by law to assist authorities in drafting their employees. The choice is either to become accomplices in Putin’s barbaric war or immediately pull out of Russia. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) September 24, 2022

Напомним, что согласно указу путина от 21 сентября, кремль планирует мобилизовать до 300 тысяч человек. При этом в своей речи диктатор указал, что будут призывать якобы исключительно военный резерв. Однако в сети уже появилось немало видео и постов, свидетельствующих о мобилизации людей без военного опыта, многодетных мужчин и так далее.

Кроме того, по данным СМИ, в указе путина есть таинственный пункт, в котором говорится о мобилизации не 300 тысяч, а якобы более 1,2 миллиона россиян. В то же время госдума россии внесла поправки в уголовный кодекс о преступлениях во время мобилизации и военного положения.