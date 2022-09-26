За словами українського дипломата, перед іноземним бізнесом у росії нині постав однозначний вибір. Про це Кулеба написав на власній офіційній сторінці у твітері.

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Вийти або стати співучасником війни

Дмитро Кулеба підкреслив, що оголошення мобілізації у росії безпосередньо торкається міжнародних компаній, які нині продовжують працювати на ринку країни-агресорки. Якщо раніше вони сплачували податки до російського бюджету та опосередковано спонсорували війну фінансово, то тепер спонсоруватимуть й людським ресурсом.

Путінська мобілізація також безпосередньо зачіпає міжнародний бізнес, який продовжує працювати у росії. Тепер вони законодавчо зобов'язані сприяти владі у мобілізації своїх співробітників. Перед ними постав вибір: або стати співучасниками варварської війни путіна, або негайно вийти з росії,

– написав очільник МЗС України.

Нагадаємо, що за указом путіна від 21 вересня, кремль планує мобілізувати до 300 тисяч осіб. При цьому, у своїй промові диктатор вказав, що призиватимуть начебто винятково військовий резерв. Проте у мережі вже з'явилось чимало відео й дописів, що свідчать про мобілізацію людей без військового досвіду, багатодітних чоловіків тощо.

Крім того, за даними ЗМІ, в указі путіна є таємничий пункт, в якому мовиться про мобілізацію не 300 тисяч, а начебто понад 1,2 мільйона росіян. Водночас держдума росії внесла поправки до кримінального кодексу щодо злочинів під час мобілізації та воєнного стану.