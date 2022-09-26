У росії мобілізовують працівників усіх сфер
Про повістки для російських журналістів 24 каналу розповіли джерела у спецслужбах. У нас опинилося фото повістки, яку видали редактору видання "Инжеста" Артуру Решетняку.
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Решетняка зобов'язали прийти у військкомат вже 26 вересня. Повістка прийшла не лише йому – у військо активно кличуть й інших російських журналістів.
Російським журналістам вручають повістки / Фото джерел 24 каналу
Мобілізація журналістів, це ще куди не йшло. Давно відомо, що кремлю потрібні лише пропагандисти, а не журналісти. Шокує те, що в Бурятії в армію окупантів призивають навіть покійників. Президентка фонду "Вільна Бурятія" Олександра Гармажапова розповіла, що в армію забирають геть усіх – студентів, пенсіонерів, багатодітних та чоловіків з інвалідністю. Повістки приносять навіть тим, хто вже давно помер.
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Цікаво, що розносять "запрошення у військкомат" вчителі. Роблять вони це ночами, адже вдень мають проводити уроки. Ці педагоги відомі в регіоні тим, що фальсифікують результати виборів.
До речі, раніше журналістка з Бурятії Яніна Німаєва обурилася через те, що мобілізувати хочуть її чоловіка, який є батьком 5 дітей і ніколи не служив у армії.
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