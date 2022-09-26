Почему россияне наконец-то запротестовали

Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. Он объяснил, где-то в россии всегда умели протестовать, а где-то нет. Дело в том, по какому поводу они протестуют, ведь сейчас война наконец-то пришла в россию, до этого ее здесь не было.

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Война была в телевизоре, где-то кого-то убивали, но значительная часть россиян просто смотрела на все это как на футбольный матч. Но сейчас война пришла в россию, поэтому россия протестует,

– констатировал Яковенко.

Он добавил, что до этого протестовала какая-то часть россиян. Это были те, кто понимал, что когда где-то убивают людей, нормально сочувствовать и протестовать по этому поводу. Но таковых было меньшинство. А сейчас дело касается уже практически каждой семьи, поэтому россияне очнулись.

Как будут развиваться митинги

По словам российского журналиста, совершенно очевидно, что дальше протесты будут двигаться по национальным республикам, то есть массово будут проходить там, где больше всего убитых. Это весь Северный Кавказ, Тива, Бурятия, Якутия.

Впрочем, он предполагает, что после третьей волны мобилизации, которая, вероятно, придется на декабрь и заденет уже крупные российские города, в частности Москву и Питер, протесты выйдут на новый уровень.

"Я думаю, что пойдут такие протесты, которые, столкнувшись с неизбежными протестами в армии, могут снести путинский режим", – предположил Яковенко.

У путина заканчивается политический ресурс

Яковенко подчеркнул, что надеется, что больше чем на 3 волны мобилизации у путина не хватит ресурса. Речь идет именно о политическом ресурсе, потому что военного хватит надолго.

Как пояснил оппозиционер, политический ресурс – это поддержка силовиков и поддержка населения, которую российский диктатор стремительно теряет. Его проблема не только в том, что с объявлением мобилизации он фактически отправляет людей на верную смерть, но и в том, что он слабеет.

"Путин проигрывает. Он перестает быть победителем, перестает быть хозяином. В россии особо не терпят проигравших, не терпят лузеров, не терпят тех, от кого не пахнет властью", – объяснил Яковенко.

Вот от путина сейчас пахнет слабостью, поражением, старческой мочой. Это человек, явно не излучающий флюиды власти, как это было раньше. На самом деле на лбу у него уже проступила надпись: "Царь ненастоящий",

– подытожил он.

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