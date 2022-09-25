Про це 24 каналу розповів речник батальйону імені Шейха Мансура Іслам Бєлокієв. За його словами, протестні настрої в Чечні набирають оберти. Люди вже неприкрито критикують владу у соцмережах, а багато хто робить це з реальних сторінок. Є справжній шанс сколихнути росію.

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Він пояснює, що цього раніше практично не було. Адже в Чечні існує так звана "колективна відповідальність". Силовики викрадають і матерів, і дружин, і дітей, і сестер, і навіть однокласників, катують їх та змушують обмовляти людину.

Чеченці шукають способи, як здатися в полон

Лише за кілька останніх днів Бєлокієв отримав близько 700 – 800 повідомлень з проханням пояснити, як добровільно здатися в полон українським військовим. Багато жителів Чечні не збираються воювати проти України.

Вони вважають, що це – неправильна війна. Путін вчора вбивав їх рідних. Тому вони не хочуть воювати проти України,

– наголосив Бєлокієв.

Зараз представники Ічкерію ведуть перемовини з українською владою, щоб організувати добровільну здачу в полон. Адже багатьом чеченцям небезпечно повертатися додому після цього – їм просто не дадуть нормально жити.

Бєлокієв закликав, щоб європейські країни перестали видавати чеченців в росію. Він також нагадав приклад Аміни Геріханової, яка разом з 8 річним сином втекла від війни в Україні в Румунію, де її затримали. Жінка планувала їхати до родичів в Австрію, але її досі не відпустили.

Коли буде підпільна війна в Чечні

У липні в батальйоні імені Шейха Мансура оголосили підпільну війну в Чечні. Там діє спеціальний підрозділ під назвою "Чорний лютий", який з кожним днем набирає оберти. Наразі військові назбирують потрібну інформацію, а перехід до конкретних дій станеться дуже скоро.

Люди мають побачити, що за нами стоїть сила. Ми не просто бігаємо по горах з власної ініціативи. Люди мають зрозуміти – якщо кадирівців підтримує росія, то за нами теж стоять люди із Заходу. І хоча б визнання Ічкерії дозволить це зробити. Тоді будь-яке наше слово сприйматиметься зовсім по-іншому,

– зазначив Бєлокієв.

У такому випадку місцеве населення побачить, що повстанці зможуть захистити та врятувати, тому й масово перейдуть на їхній бік.

Нагадаємо, раніше ватажок Чечні кадиров заявив, що мобілізація в його регіоні відбуватися не буде. Адже вони нібито "перевиконали план на 254%". За його словами, у війні проти України вже взяли участь близько 20 тисяч чеченців.