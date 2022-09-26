Приказ кадыровцам подавить протестные настрои в Дагестане является одним из способов, к которым прибегает российский президент. Об этом 24 каналу рассказал глава правительства Чеченской Республики Ичкерия Ахмед Закаев.
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Путин пытается рассорить кавказские народы
То, что мы сегодня видим или то, чего путин хочет от чеченцев, направляя их подавить протестные акции в Дагестане, является одним звеном из этих провокаций, которые он осуществляет последние 20 лет на Северном Кавказе,
– объяснил Закаев.
По его словам, это попытки российского президента расколоть северокавказские народы, используя "бомбы замедленного действия", заложенные еще в советские времена и период царской россии.
Направляя кадыровцев подавить протестные настроения в Дагестане, путин продолжает эту политику, которую начал еще в 1999 году, когда россия организовала так называемое нападение чеченцев на Дагестан. Это была стопроцентная провокация фсбшников, однако дагестанцы "повелись" на нее и начали делать античеченские заявления.
Сегодня путин, раскручивая всю эту тему и в очередной раз отправляя чеченцев от имени россии, пытается вбить клин между нашими братскими народами,
– рассказал лидер Ичкерии.
Закаев прокомментировал приказ путина кадырову задавить протесты в Дагестане: смотрите видео
Кроме того, российский президент использует кадырова и его тикток-войска, как "полицейских", призванных задавливать акции протеста. Путин привлекает своих подручных везде, где видит угрозы своему преступному режиму.
Протесты против мобилизации: что известно
- В Дагестане вспыхнули массовые протесты с требованием остановить частичную мобилизацию на Кавказе. В соцсетях жители республики призывают бунтовать против путина и их убийственных законов.
- Местные жители даже решили создать партизанское движение, которое начнет охоту на всех, кто помогает мобилизации. Они предупредили сторонников мобилизации, что их имущество и здоровье больше не будут в безопасности.
- На этом фоне в Чечне также назревают протестные настроения. Местные люди начинают возмущаться и критикуют власть в соцсетях.
Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко рассказал, что дальше протесты будут двигаться по национальным республикам, то есть массово будут проходить там, где больше всего убитых. Это весь Северный Кавказ, Тыва, Бурятия, Якутия. А уже после третьей волны мобилизации, возможно, акции протеста могут начаться в крупных российских городах.