Приказ кадыровцам подавить протестные настрои в Дагестане является одним из способов, к которым прибегает российский президент. Об этом 24 каналу рассказал глава правительства Чеченской Республики Ичкерия Ахмед Закаев.

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Путин пытается рассорить кавказские народы

То, что мы сегодня видим или то, чего путин хочет от чеченцев, направляя их подавить протестные акции в Дагестане, является одним звеном из этих провокаций, которые он осуществляет последние 20 лет на Северном Кавказе,

– объяснил Закаев.

По его словам, это попытки российского президента расколоть северокавказские народы, используя "бомбы замедленного действия", заложенные еще в советские времена и период царской россии.

Направляя кадыровцев подавить протестные настроения в Дагестане, путин продолжает эту политику, которую начал еще в 1999 году, когда россия организовала так называемое нападение чеченцев на Дагестан. Это была стопроцентная провокация фсбшников, однако дагестанцы "повелись" на нее и начали делать античеченские заявления.

Сегодня путин, раскручивая всю эту тему и в очередной раз отправляя чеченцев от имени россии, пытается вбить клин между нашими братскими народами,

– рассказал лидер Ичкерии.

Закаев прокомментировал приказ путина кадырову задавить протесты в Дагестане: смотрите видео

Кроме того, российский президент использует кадырова и его тикток-войска, как "полицейских", призванных задавливать акции протеста. Путин привлекает своих подручных везде, где видит угрозы своему преступному режиму.

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