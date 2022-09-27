Громадяни держави-агресорки тікають через КПП "Верхній Ларс". Зараз там – хаос, люди чекають у черзі по 40 – 50 годин.
До теми Ухилянти тікають до Грузії: на кордоні – фантастичні черги, туди вже прибули російські військові
У багатокілометрових заторах час від часу починаються скандали між людьми. Раніше писали, що митні пости країни вже перевели в особливий режим роботи.
Опублікували відео з дрона, який вигляд має прикордонний перехід:
Реакція України
Радник глави ОП Михайло Подоляк назвав ситуацію з втечею росіян "СРСР 2.0" За його словами, країна активно розпадається, доки остаточно не опуститься залізна завіса.
Прекрасна ілюстрація путінського призову,
– додав радник.
Напередодні повідомляли, що на кордоні вже з'явилися силовики фсб, які прибули на БТРах. Стверджували, нібито силовики встановлять блокпост. Однак згодом цю інформацію спростували.
До речі – грузинський експерт розповів, що відбувається на кордоні: відео