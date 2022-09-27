Громадяни держави-агресорки тікають через КПП "Верхній Ларс". Зараз там – хаос, люди чекають у черзі по 40 – 50 годин.

До теми Ухилянти тікають до Грузії: на кордоні – фантастичні черги, туди вже прибули російські військові

У багатокілометрових заторах час від часу починаються скандали між людьми. Раніше писали, що митні пости країни вже перевели в особливий режим роботи.

Опублікували відео з дрона, який вигляд має прикордонний перехід:

Реакція України

Радник глави ОП Михайло Подоляк назвав ситуацію з втечею росіян "СРСР 2.0" За його словами, країна активно розпадається, доки остаточно не опуститься залізна завіса.

Прекрасна ілюстрація путінського призову,

– додав радник.

Напередодні повідомляли, що на кордоні вже з'явилися силовики фсб, які прибули на БТРах. Стверджували, нібито силовики встановлять блокпост. Однак згодом цю інформацію спростували.

Зверніть увагу! Одразу після оголошення мобілізації, 21 – 22 вересня, розкупили всі рейси в Єреван та Стамбул. Ціни на авіаквитки за кордон сягнули 250 тисяч за рейс до Баку та 120 тисяч – до Тбілісі.

До речі – грузинський експерт розповів, що відбувається на кордоні: відео