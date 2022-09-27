Граждане государства-агрессора бегут через КПП "Верхний Ларс". Сейчас там – хаос, люди ждут в очереди по 40 – 50 часов.
К теме Уклонисты сбегают в Грузию: на границе – фантастические очереди, туда уже прибыли российские военные
В многокилометровых пробках время от времени начинаются скандалы между людьми. Ранее писали, что таможенные посты страны уже переведены в особый режим работы.
Опубликовали видео с дрона, как выглядит пограничный переход:
Реакция Украины
Советник главы ОП Михаил Подоляк назвал ситуацию с бегством россиян "СССР 2.0" По его словам, страна активно распадается, пока окончательно не опустится железный занавес.
Прекрасная иллюстрация путинского призыва,
– добавил советник.
Накануне сообщалось, что на границе уже появились прибывшие на БТРах силовики фсб. Утверждали, что силовики якобы установят блокпост. Однако впоследствии эту информацию опровергли.
Кстати – грузинский эксперт рассказал, что происходит на границе: видео