Граждане государства-агрессора бегут через КПП "Верхний Ларс". Сейчас там – хаос, люди ждут в очереди по 40 – 50 часов.

К теме Уклонисты сбегают в Грузию: на границе – фантастические очереди, туда уже прибыли российские военные

В многокилометровых пробках время от времени начинаются скандалы между людьми. Ранее писали, что таможенные посты страны уже переведены в особый режим работы.

Опубликовали видео с дрона, как выглядит пограничный переход:

Реакция Украины

Советник главы ОП Михаил Подоляк назвал ситуацию с бегством россиян "СССР 2.0" По его словам, страна активно распадается, пока окончательно не опустится железный занавес.

Прекрасная иллюстрация путинского призыва,

– добавил советник.

Накануне сообщалось, что на границе уже появились прибывшие на БТРах силовики фсб. Утверждали, что силовики якобы установят блокпост. Однако впоследствии эту информацию опровергли.

Обратите внимание! Сразу после объявления мобилизации, 21-22 сентября, раскупили все рейсы в Ереван и Стамбул. Цены на авиабилеты за границу достигли 250 тысяч за рейс в Баку и 120 тысяч – в Тбилиси.

Кстати – грузинский эксперт рассказал, что происходит на границе: видео