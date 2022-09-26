Пока в россии продолжается "могилизация", уклонисты пытаются бежать со скоростью света. Грузия до сих пор впускает россиян, поэтому на границе – фантастическая очередь из автомобилей.

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Пункты пропуска работают в режиме 24 на 7. Кроме того, грузинские пограничники находятся на связи с коллегами из Турции, Азербайджана и Армении. Это делают для того, чтобы предотвратить проблемы с трансграничным движением грузов.

Журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что пробка достигает уже самого Владикавказа. Некоторые россияне уже пытаются бежать пешком.

Поток беглецов от путинской мобилизации на грузинской границе впечатляет. Пробка уже до самого Владикавказа. Некоторые люди убегают пешком,

– говорится в сообщении.

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Тем временем на границе уже появились силовики фсб. Они прибыли на БТРах.



фсб на БТРах возле границы / Фото Николая Левшица

Сначала сообщили, что силовики установят блокпост. Однако впоследствии эту информацию опровергли.

Россияне напуганы и паникуют. В то же время менять что-то в собственном государстве они до сих пор не собираются. Все надежды – только на побег. РосСМИ сообщают, что на границе – около 3,5 тысячи автомобилей.

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