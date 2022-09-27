За даними джерел 24 каналу в українських спецслужбах, першу хвилю так званих "чмобіків" (частково мобілізованих) російська влада збирається використати в Україні у якості "гарматного м'яса" вже найближчим часом. Ймовірно, кремль намагатиметься заповнити новими загарбниками на фронті всі дірки.

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Мобілізованих закидатимуть на найбільш гарячі ділянки для виконання першочергового завдання – утримання окупованих територій.

Москва та Санкт-Петербург мають готуватися до потоку трун

Вже зараз можна констатувати, що проведення набору у військо, якого, як обіцяв путін, взагалі не мало б бути, ніяк не є частковим. Воєнкоми отримали наказ у будь-який спосіб набрати щонайменше 300 тисяч осіб для першої хвилі мобілізації.

При цьому левову частку цих чмобиків взагалі майже не готуватимуть до участі у боях. Натомість їх відправлятимуть воювати одразу після формування підрозділів.

Командування розповідає мобілізованим, що в Україні буцімто не залишилося власної армії, а протистоять російським силам американські, польські та німецькі збройні сили . За задумом генералів, подібні ствердження мають мотивувати "ваньок" стояти на смерть "за російську землю".

. За задумом генералів, подібні ствердження мають мотивувати "ваньок" стояти на смерть "за російську землю". Втім, окрім відчуття страху та бажання напитися горілки у мобілізованих таке інформаційне накачування нічого не викликає.

Крім того, неабияк демотивує військо наявність у ньому жителів "вгодованих" Москви та Санкт-Петербурга, які взагалі не розуміють, навіщо їх примусово перекидатимуть у зону бойових дій.

Якщо узагальнювати настрої, які панують серед мобілізованих, то це розпач та паніка. Однак "російське стадо" покірно піде на "забій" заради ідей свого царя: якогось масового незадоволення частково мобілізовані не висловлюють.

Станом на 27 вересня російські солдати, яких путін висмикнув з диванів та готує до війни, не проходять ніякої підготовки на точках збору, однак, за словами командування, вже через два тижні їх передислокують в Україну.

Геть не вирішеним є питання забезпечення мобілізованих як у росії, так і безпосередньо на фронті. Лише деяким з "чмобіків" видали форму, причому літню. Сухпайки, які роздавали окупантам в автобусах перед виїздом з військкоматів, вже давно закінчилися. Більшості доводиться харчуватися за власний кошт. Немає жодних сумнівів, що на фронті забезпечення загарбників з числа мобілізованих буде набагато гіршим, ніж безпосередньо у росії. Холодну зиму 2022 року росіяни зустрінуть наодинці зі своїми проблемами. В окопах у літній формі без їжі та офіцерів поруч. Єдиним наказом для ординців буде "ані кроку назад", а на другій лінії за ними стоятимуть загородзагони, що розстрілюватимуть втікачів.

Тож москвичам та санкт-петербуржцям, а також жителям інших міст, треба підготуватися до прийому величезного потоку трун. Набагато більшого, аніж був після 24 лютого, адже росія закидатиме цілком професійне та добре озброєне українське військо "гарматним м'ясом", але цього разу вже без серйозної підтримки артилерією та без бронетехніки.

Обіцяють навчати на третій лінії оборони

Офіційно всім мобілізованим пояснюють, що навчання та злагодження вони буцімто проходитимуть вже в Україні, а їх загони відправлять "у тихі місця" на третю лінію оборони. Зрозуміло, що це аж ніяк не є правдою, адже на будь-якій ділянці фронту загарбникам та їх командирам не до навчань, а підкріплення передовим підрозділам потрібно вже тут і зараз. Саме тому мобілізованих закидатимуть якнайшвидше безпосередньо на лінію зіткнення. Без шоломів, бронежилетів та засобів зв'язку.

Тож для тих росіян, які не бажають брати участь у безглуздій війні, але які не змогли уникнути мобілізації, є лише одна порада – здаватися у полон. Співпраця з українськими захисниками, правильний підхід до здачі разом із технікою можуть слугувати не тільки гарантією збереження життя, але й можливістю отримати грошову премію та громадянство будь-якої цивілізованої країни світу.

Як правильно здаватися в полон Силам оборони України / Інфографіка "Ищи своих"