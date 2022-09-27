Одной из таких стран является Грузия, а очередь на границе образовалась такая, что ее масштабы показывали даже на спутниковых фото. В то же время российские власти решили, что развернут на границе мобилизационный пункт, сообщает 24 канал.

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На границу уже отправили технику

Блогер Николай Левшиц сообщил, что колонна российской военной техники и росгвардии уже двигается с Владикавказа в сторону грузинской границы.

Ранее в российском МВС сообщали, что на КПП "Верхний Ларс" на границе с Грузией в ближайшее время развернут мобилизационный пункт военкомата.

Техника на границе с Грузией: смотрите видео

Мобилизация в россии

Граждане государства-агрессора бегут через КПП "Верхний Ларс". Там образовался хаос, люди ждут в очереди по 40 – 50 часов. В многокилометровых пробках время от времени начинаются скандалы между людьми. Ранее писали, что таможенные посты страны уже переведены в особый режим работы.

В Дагестане прошли акции протеста против мобилизации. Сообщалось, что силовики задержали уже 90 человек. Они применяют против демонстрантов палки и электрошокеры.

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