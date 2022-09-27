Зокрема, росіяни почали тікати в Грузію, Казахстан та інші країни. На кордонах величезні черги, що не може не зачіпати увагу світу та України.

До теми Помилки місцевої влади та бюрократія: у кремлі знайшли винних у провалах мобілізації

СРСР 2.0... Країна активно розпадається, поки остаточно не опуститься залізна завіса. Ідеальна ілюстрація призову путіна,

– поділився думкою радник керівника ОП Михайло Подоляк.

Подоляк також показав чергу росіян на кордоні: дивіться відео

Чергу росіян на виїзд видно з супутника

Затор на виїзд з росії утворився на кордоні з Грузією в районі КПП "Верхній Ларс".



Росіяни тікають у Грузію / Фото Maxar Technologies

Як він виглядає показала компанія Maxar Technologies на своїх фото.



Черги на виїзд кілометрові / Фото Maxar Technologies

Супутникові знімки датуються 25 вересня.

Росіяни втікають від мобілізації / Фото Maxar Technologies

Згодом стало відомо, що на КПП "Верхній Ларс", що в Північній Осетії, дозволили росіянам піший перехід через кордон із Грузією. Але там найближчим часом там розгорнуть мобільний пункт військкомату.

Росіяни хочуть вже здатися в полон

Часткова мобілізація в росії, вочевидь, іде провально для кремля. Наші розвідники повідомляли, що зараз на гарячу лінію щодо здачі в полон "Хочу жити" надходять дзвінки від тих, хто ще не мобілізований.

У ворога низька мотивація та такий же психоемоційний стан. На гарячу лінію звертаються чоловіки з тимчасово окупованого Криму.

Як вплине мобілізація на війну: дивіться відео