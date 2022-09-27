Зокрема, росіяни почали тікати в Грузію, Казахстан та інші країни. На кордонах величезні черги, що не може не зачіпати увагу світу та України.
До теми Помилки місцевої влади та бюрократія: у кремлі знайшли винних у провалах мобілізації
СРСР 2.0... Країна активно розпадається, поки остаточно не опуститься залізна завіса. Ідеальна ілюстрація призову путіна,
– поділився думкою радник керівника ОП Михайло Подоляк.
Подоляк також показав чергу росіян на кордоні: дивіться відео
Чергу росіян на виїзд видно з супутника
Затор на виїзд з росії утворився на кордоні з Грузією в районі КПП "Верхній Ларс".
Росіяни тікають у Грузію / Фото Maxar Technologies
Як він виглядає показала компанія Maxar Technologies на своїх фото.
Черги на виїзд кілометрові / Фото Maxar Technologies
Супутникові знімки датуються 25 вересня.
Росіяни втікають від мобілізації / Фото Maxar Technologies
Згодом стало відомо, що на КПП "Верхній Ларс", що в Північній Осетії, дозволили росіянам піший перехід через кордон із Грузією. Але там найближчим часом там розгорнуть мобільний пункт військкомату.
Росіяни хочуть вже здатися в полон
- Часткова мобілізація в росії, вочевидь, іде провально для кремля. Наші розвідники повідомляли, що зараз на гарячу лінію щодо здачі в полон "Хочу жити" надходять дзвінки від тих, хто ще не мобілізований.
- У ворога низька мотивація та такий же психоемоційний стан. На гарячу лінію звертаються чоловіки з тимчасово окупованого Криму.
Як вплине мобілізація на війну: дивіться відео