Про це в етері загальнонаціонального телемарафону розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, пише 24 канал. Часто ще не мобілізовані росіяни телефонують аби дізнатися, що їм робити у разі призову.

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У росіян низька мотивація

Андрій Юсов пояснив дії росіян низькою мотивацією та таким же психоемоційним станом. Представник ГУР Міноборони зауважив, що на гарячу лінію звертаються чоловіки з тимчасово окупованого Криму.

Дуже багато зараз звернень на гарячу лінію від новомобілізованих росіян або навіть від тих, хто ще не мобілізований. Дзвонять і кажуть: "У разі, якщо мене мобілізують, які мої дії, що я маю зробити, як правильно здатися?"

– розповів Юсов.

Водночас на Донеччині та Луганщині ситуація трагічна – мобілізація там закінчилася, не розпочавшись. Причина цього проста – чоловіків, яких би можна було мобілізувати, просто не залишилося. Там лише або ті, хто працює на підприємствах, або хворі.

Та попри те, є ще одна проблема. Андрій Юсов припустив, що після псевдореферендумів та видачі російських паспортів, росія може почати мобілізацію на інших тимчасово окупованих територіях України.

Часткова мобілізація в росії: головне

21 вересня під час звернення до росіян, кремлівський диктатор владімір путін оголосив про початок часткової мобілізації. Згодом міністр оборони сєргєй шойгу уточнив, що мобілізувати хочуть нібито 300 тисяч резервістів, хоч фактично повістки почали роздавати усім військовозобов'язаним. За даними російських ЗМІ, кремль не публікує частину указу про мобілізацію, де йдеться про плани, оскільки там цифра не 300 тисяч, а 1 мільйон осіб.

Тим часом у низці міст росії почалися протести – росіяни на 7-ий місяць повномасштабного вторгнення вирішили виступити проти війни і мобілізації. Багато росіян втікають за кордон. Водночас у Дагестані протести набирають обертів.

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