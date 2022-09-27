Кремль виправдовується за порушення указу про мобілізацію

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) в актуальному звіті 27 вересня зазначили, що масові порушення указу про мобілізацію кремль применшує, як "окремі помилки місцевої влади".

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Ба більше, у москві запевняють, що виправляють ці помилки, коли на них звертають увагу громадяни. кремль аж ніяк не розуміє або вдає, що не розуміє масштаби провалу мобілізації.

Порушення явно надто поширені, щоб бути лише результатом індивідуальних помилок, і російські громадяни бачать їх надто чітко,

– додають у ISW.

Приховати масові порушення не вийде

Аналітики також зазначили, що "на відміну від російських провалів в Україні, які кремль зміг мінімізувати або приховати, бо росіяни просто не бачать їх безпосередньо, то порушення указу про мобілізацію очевидні для багатьох росіян".

Відтак, перед кремлем постало важке завдання – заспокоїти народ та при цьому мобілізувати достатньо людей, щоб продовжувати війну.

Нинішній наратив кремля спрямований на те, щоб заспокоїти панічні настрої обіцянками виправити та покарати бюрократичні інституції за масові "помилки" в мобілізаційній кампанії, але таке повідомлення навряд чи вирішить проблеми Кремля,

– наголошують аналітики.

В Інституті вивчення війни вважають, що путіну не вдасться спихнути усе на бюрократію на місцях, бо місцеві установи уже отримали мобілізаційні квоти від кремля, тож масові порушення й далі будуть.

Натомість кремль ризикує ще більше підірвати цю критично важливу бюрократичну інституцію, постійно звинувачуючи її в невдачах.

Раніше в Інституті вивчення війни зробили висновок, що часткова мобілізація в росії створить додаткові сили, але неефективно та з великими внутрішніми соціальними та політичними витратами.

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