Кремль оправдывается за нарушение указа о мобилизации

Аналитики Института изучения войны (ISW) в актуальном отчете 27 сентября отметили, что массовые нарушения указа о мобилизации кремль уменьшает как "отдельные ошибки местных властей".

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Более того, в москве уверяют, что исправляют эти ошибки, когда на них обращают внимание граждане. кремль отнюдь не понимает или делает вид, что не понимает масштабы провала мобилизации.

Нарушения очевидно очень распространены, чтоб быть лишь результатом личных ошибок, и российские граждане видят их очень четко,

– добавляют в ISW.

Скрыть массовые нарушения не получится

Аналитики также отметили, что "в отличие от российских провалов в Украине, которые кремль смог минимизировать или скрыть, потому что россияне просто не видят их напрямую, то нарушения указа о мобилизации очевидны для многих россиян".

Следовательно, перед кремлем встала сложная задача – успокоить народ и при этом мобилизовать достаточно людей, чтобы продолжать войну.

Нынешний нарратив кремля направлен на то, чтобы успокоить панические настроения обещаниями исправить и наказать бюрократические институции за массовые "ошибки" в мобилизационной кампании, но такое сообщение вряд ли решит проблемы Кремля.

– отмечают аналитики.

В Институте изучения войны считают, что путину не удастся спихнуть все на бюрократию на местах, потому что местные учреждения уже получили мобилизационные квоты от кремля, поэтому массовые нарушения и дальше будут.

Кремль рискует еще больше взорвать этот критически важный бюрократический институт, постоянно обвиняя его в неудачах.

Ранее в Институте изучения войны сделали вывод, что частичная мобилизация в россии создаст дополнительные силы, но неэффективно и с большими внутренними социальными и политическими затратами.

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